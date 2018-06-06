وزير التجارة يبحث تسهيل مناخ الأعمال مع بنك التنمية الإفريقي

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اجتمع وزير التجارة والصناعة ، المهندس طارق قابيل ، اليوم الأربعاء ، مع المدير الجديد لبنك التنمية الإفريقي في مصر ، ماليني بلومبرج ، وذلك بحضور ، الدكتورة شيرين الصباغ ، الوكيل الدائم لوزارة التجارة والصناعة ، وداليا سالم ، مساعد وزير التجارة والصناعة للتعاون الدولي .

وخلال اللقاء ، أكد المهندس طارق قابيل ، الدور المهم لبنك التنمية الإفريقي ، في دعم منظومة تسهيل مناخ الأعمال ، وتعزيز دور القطاع الخاص ، في الاقتصاد القومي ، والتوسع في مشروعات الشراكة ، بين القطاعين العام والخاص .

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ولفت وزير التجارة والصناعة ، إلى أن الفترة المقبلة ، سوف تشهد مشروعات جديدة لبنك التنمية الإفريقي ، في السوق المصري ، وذلك في مجالات الطاقة ، والطاقة المتجددة ، والتصنيع الزراعي ، والمشروعات الصناعية .

وأوضح وزير التجارة والصناعة ، أن بنك التنمية الإفريقي ، يسعى خلال المرحلة الحالية ، إلى تعزيز التعاون المشترك ط مع الحكومة والقطاع الخاص في مصر ، في مجالات تطوير السياسات ، وترفيق المناطق الصناعية ، وتنمية أسواق المال ، وتعزيز المهارات .

وأكد المهندس طارق قابيل ، أن البنك يدرس حاليا ، الاحتياجات التمويلية لعدد كبير من المشروعات الاستثمارية في مصر ، بعدد من المجالات ، كما يدرس أيضا ، ضخ استثمارات جديدة ، في مشروعات تنمية محور قناة السويس ، لافتا في الوقت ذاته ، إلى إمكانية إقامة مشروعات تعاون مشترك. بين البنك والمستثمرين المصريين ، في دول القارة السمراء ، خاصة دول الكوميسا ، ودول وسط وغرب إفريقيا .

وزاد وزير التجارة والصناعة ، قائلا إن مشروع « النمو الأخضر » ، الخاص بإدارة المخلفات الصناعية ، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، وريادة الأعمال في مصر ، والذي يموله بنك التنمية الإفريقى ، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ، ممثلة في مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف ، التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار ، يعد أحد مشروعات التعاون المهمة ، بين البنك ، ووزارة التجارة والصناعة .

ولفت المهندس طارق قابيل ، إلى أن المشروع ، يستهدف توفير الدعم للشركات الناشئة ، التي تعمل في مجال إدارة المخلفات ، في أنحاء الجمهورية كافة ، كما يستهدف المساهمة ، في توفير موارد جديدة ، لزيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية ، مثل أنواع « الوقود البديل ، الأسمدة العضوية ، المواد الأولية للصناعة ، والمنتجات الاستهلاكية » ، إلى جانب تعزيز التكامل ، بين الحلول الجديدة والمبتكرة ، ضمن سلاسل القيمة للشركات الصناعية ، وإدخال المنتجات المعاد تدويرها ، في أسواق استهلاكية ، وزيادة دعم القطاعين الخاص والعام ، بهدف تطوير قطاع إدارة المخلفات .

وتابع وزير التجارة والصناعة ، قائلا إن الوزارة ، تدرس المشاركة في منتدى التنمية الإفريقي ، الذي ينظمه البنك في مدينة جوهانسبرج ، بجنوب إفريقيا ، في الفترة من 7 وحتى 9 نوفمبر المقبل ، وذلك بمشاركة عدد كبير من المؤسسات التمويلية ، الإفريقية والآسيوية ، من أجل استعراض فرص الاستثمار والتعاون ، في دول القارة الإفريقية .

بدورها ، أكدت مدير بنك التنمية الإفريقي في مصر ، ماليني بلومبرج ، حرص البنك ، على توسيع برامج التعاون ، مع الحكومة والقطاع الخاص في مصر ، في المرحلة الحالية ، مشيرة في الوقت ذاته ، إلى أن البنك يسعى دائما ، لأداء دور فاعل ، في منظومة تحسين مناخ الأعمال ، التي تتبناها الحكومة المصرية ، في الوقت الحالي .

ولفتت ماليني بلومبرج ، إلى أن البنك سوف يوفر هذا العام ، برامج تمويلية ضخمة ، من أجل تمويل عدد كبير من المشروعات الاستثمارية في مصر ، مؤكدة في الوقت ذاته ، سعي البنك للتوسع في برامج تمويل مشروعات القطاع الخاص ، خاصة وأن 90% من محفظة التمويل في البنك ، موجهة للمشروعات الحكومية .

وزادت مدير بنك التنمية الإفريقي في مصر ، إلى أن البنك ، يعمل حاليا في عدد من المشروعات الكبرى بمصر ، في مجالات « الطاقة ، الطاقة الشمسية ، الصرف الصحي ، الاقتصاد ، الحوكمة المالية ، تنمية سوق رأس المال المحلي ، بناء القدرات الإحصائية ، وبرامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة » ، فضلا عن مشروعات تنمية الثروة البشرية .