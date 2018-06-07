بعد تراجعها صباحا.. المؤشر الرئيسي للبورصة يرتفع بالمخالفة للتوقعات

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شهدت جلسة منتصف نهاية الأسبوع في البورصة المصرية ، اليوم الخميس ، ارتفاعا في المؤشر الرئيسي للبورصة ، وذلك بفضل صعود بعض من الأسهم القيادية ، أما باقي المؤشرات ، فتراجعت بفعل ضغوط بيعية ، من المتعاملين العرب والأجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين ، نحو الشراء .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 0.28% ، بينما تراجع مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.48% ، أما مؤشر « إيجي إكس 20 » ، فتراجع هو الآخر ، بنسبة 0.19% .

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، وذلك بنسبة 0.89% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 100 » ، الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.49% ، أما مؤشر بورصة النيل ، فصعد بنسبة 0.24% .

وكانت البورصة المصرية ، شهدت تراجعا في بداية تعاملات جلسة نهاية الأسبوع ، اليوم الخميس ، تراجعا بشكل جماعي في المؤشرات كافة ، بعد أن أغلقت أمس الأربعاء ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 0.46% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.52% ، أما مؤشر « إيجي إكس 20 » ، فتراجع هو الآخر ، بنسبة 0.77% .

وكذلك ، تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، بنسبة 0.33% ، كما تراجع مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.36% .