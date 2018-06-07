البورصة تواصل تراجعها.. ورأس المال السوقي يخسر 1.2 مليار جنيه

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شهدت البورصة المصرية ، تباينا في أدائها ، في جلسة نهاية الأسبوع ، اليوم الخميس ، حيث تراجعت مؤشرات البورصة كافة ، باستثناء مؤشرها الرئيسي ، وذلك بفعل ضغوط بيعية من مؤسسات عربية وأجنبية .

وكذلك ، تراجع رأس المال السوقي ، للبورصة المصرية ، بقيمة 1.2 مليار جنيه ، وأغلق عند مستوى 902.770 مليار جنيه .

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حجم التداول في البورصة ، بلغ 166 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة 1.1 مليار جنيه ، عن طريق تنفيذ 22 ألف عملية ، بينما سجلت تعاملات المصريين ، نسبة 48.4% من إجمالي تعاملات السوق .

واستحوذ الأجانب من غير العرب ، على نسبة 27.76% ، بينما استحوذ العرب ، على نسبة 23.84% ، وذلك خلال جلسة تداول اليوم الخميس ، أما المؤسسات ، فاستحوذت على نسبة 57.48% ، من المعاملات في البورصة ، وباقي المعاملات ، كانت من نصيب الأفراد ، وذلك بنسبة 42.51% .

صافي تعاملات الأفراد المصريين ، والمؤسسات العربية والأجنبية ، مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة بلغت 12 مليون جنيه ، 120.6 مليون جنيه ، 21.4 مليون جنيه ، وذلك على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد ، العرب والأجانب ، والمؤسسات المصرية ، نحو الشراء ، وذلك بقيمة 47.4 مليون جنيه ، 498 ألف جنيه ، 106 مليون جنيه ، وذلك على التوالي .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، وذلك بنسبة 0.09% ، حيث أغلق عند مستوى 15923 نقطة ، بينما تراجع مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.87% ، وأغلق عند مستوى 2659 نقطة ، أما مؤشر « إيجي إكس 20 » ، فهبط بنسبة 0.33% ، وأغلق عند مستوى 15762 نقطة .

وكذلك ، هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، وذلك بنسبة 1% ، حيث أغلق عند مستوى 794 نقطة ، بينما انخفض مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.74% ، حيث أغلق عند مستوى 2037 نقطة ، أما مؤشر بورصة النيل ، فصعد بنسبة 0.16% ، ليصل إلى مستوى 458 نقطة .

وخلال جلسة ختام تعاملات الأسبوع ، تراجعت أسهم 36 شركة مقيدة في البورصة ، في ختام التعاملات ، بينما هوت أسهم 94 شركة ، ولم تتغير مستويات 46 شركة .

وشهدت جلسة منتصف نهاية الأسبوع في البورصة المصرية ، اليوم الخميس ، ارتفاعا في المؤشر الرئيسي للبورصة ، وذلك بفضل صعود بعض من الأسهم القيادية ، أما باقي المؤشرات ، فتراجعت بفعل ضغوط بيعية ، من المتعاملين العرب والأجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين ، نحو الشراء .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 0.28% ، بينما تراجع مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.48% ، أما مؤشر « إيجي إكس 20 » ، فتراجع هو الآخر ، بنسبة 0.19% .

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، وذلك بنسبة 0.89% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 100 » ، الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.49% ، أما مؤشر بورصة النيل ، فصعد بنسبة 0.24% .

وكانت البورصة المصرية ، شهدت تراجعا في بداية تعاملات جلسة نهاية الأسبوع ، اليوم الخميس ، تراجعا بشكل جماعي في المؤشرات كافة ، بعد أن أغلقت أمس الأربعاء ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 0.46% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.52% ، أما مؤشر « إيجي إكس 20 » ، فتراجع هو الآخر ، بنسبة 0.77% .

وكذلك ، تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، بنسبة 0.33% ، كما تراجع مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.36% .