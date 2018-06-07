لتهيئة البيئة الاستثمارية.. «النقد العربي» يوافق على إقراض مصر

Advertisements

أعلن مجلس المديرين التتفيذيين ، لصندوق النقد العربي ، اليوم الخميس ، على تقديم قرض للحكومة المصرية ، وذلك بهدف تهيئة البيئة الاستثمارية ، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

جاء ذلك اليوم الخميس ، خلال اجتماع المجلس الـ87 بعد المئة ، داخل مقر صندوق النقد العربي ، في أبو ظبي ، وذلك برئاسة المدير العام لصندوق النقد العربي ، ورئيس مجلس الإدارة ، الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي ، وذلك حسب ما ذكرت اليوم الخميس ، وكالة الأنباء الإماراتية « وام » .

Advertisements

وأوضحت « وام » ، أن الصندوق استعرض خلال الاجتماع ، تطورات أنشطته ، وأهم ما نفذه في مجالات عمله المختلفة ، خلال الربع الثاني من العام 2018 ، وذلك في إطار الاستراتيجية الخمسية ( 2015 – 2020 ) .

وبحسب الوكالة الإماراتية ، بحث المجلس أيضا خلال اجتماعه ، القروض الجديدة التي قدمها صندوق النقد العربي ، لدوله الأعضاء ، وذلك من أجل دعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي ، بما يعزز النمو الشامل والمستدام ، فضلا عن تطورات النشاط الاستثماري للصندوق ، وبينها نشاط قبول الودائع ، من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ، وأداء المحافظ الاستثمارية ، والتطورات في الأسواق المالية العالمية ، والإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن ، من أجل تنفيذ استراتيجية الصندوق ، في مجال الاستثمار .

وكذلك ، استعرض المجلس خلال اجتماعه ، نشاط الصندوق ، في مجال العمل على تطوير القطاع ‏المالي في الدول العربية ، من خلال المبادرات التي يتبناها ، والاجتماعات ، ‏وورش العمل التي يتعاون في تنظيمها ، مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ذات ‏الصلة ، ‏حيث أحيط المجلس علما ، بالفعاليات التي نظمها الصندوق ، وذلك في إطار جهوده ، لتعزيز دور القطاع المالي ، في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام .