من أجل بيئة استثمارية مدروسة.. تعرف على توصيات «فوركس»

Advertisements

سوق العملات الأجنبية « فوركس » ، توفر فرصة جيدة لتحقيق الأرباح ، حال فهم وتنفيذ استراتيجيات التداول المدروسة ، لكن دخول هذه السوق ، دون اكتساب المعرفة اللازمة ، يعد مخاطرة كبيرة ، كما أنه قد يؤدي إلى خسائر هائلة ، لا داع لها ، وقد تدفع هذه الخسائر ، البعض ، لأخذ نظرة سلبية عن هذه السوق ، الغنية باحتمالات الربح .

معظم المتداولين ، لا يملكون وقتا لمراقبة السوق على مدار الساعة ، كما أنهم لا يمتلكون المهارات اللازمة ، من أجل تفسير المعلومات السوقية .

Advertisements

تظهر هنا الحاجة ، إلى دور توصيات « فوركس » ، التي تخدم المتداولين في الوقت المناسب ، عن طريق المؤشرات الدقيقة . وهذه التوصيات ، عبارة عن وسيلة لمتابعة تحركات السوق ، والحصول على اقتراحات وتوصيات ، بشأن الصفقات التي يوجد بها ، احتمال أكبر من غيرها ، لتحقيق الربح .

توصيات « فوركس » ، عبارة عن أداة استثمارية مهمة ، تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات استثمارية حكيمة ، وتقدم توصيات « فوركس » عادة ، من خلال المتداولين المحترفين ، وذلك على شكل تنبيهات ، أو رسائل نصية قصيرة ، أو عن طريق البريد الإلكتروني ، أو الرسائل التي تظهر على الشاشة . ويصدر مزودو الخدمة ، توصياتهم ، بعد التحليل الأساسي والتقني للبيانات السوقية .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، في السطور التالية ، بعض المعلومات ، لمعرفة ما الذي تعنيه توصيات «فوركس » ، وكيف تعمل؟ .

توصيات سوق العملات الأجنبية « فوركس » ، عبارة عن مؤشرات أو معلومات ، يمكنها المساعدة في التداول الناجح ، عن طريق خفض المخاطر المرتبطة بتداولات « فوركس » .

خدمة « فوركس » ، متوفرة عادًة عن طريق الاشتراك ، ومن شأنها إبقاء المتداولين ، على إطلاع بتحركات واتجاهات سوق « فوركس » ، فضلا عن توصيات لصفقات شراء وبيع محددة ، ونقاط وقف البيع والحد من الخسارة .

توصيات « فوركس » متوفرة عن طريق الاشتراك ، وهي عبارة عن تنبيهات تظهر بشكل فوري للمتداولين ، بمجرد ظهور الفرص في السوق .

كما يمكن للمتداول. الاشتراك في خدمات التوصيات المجانية ، أو المدفوعة ، أو الحصول على التوصيات المقدمة من قبل الوسيط ، وذلك كجزء من البرنامج التداولي .

شعبية خدمة توصيات « فوركس » ، تزيد بشكل متواصل ، بسبب الفوائد الكبيرة . كما أن المستثمرين الذين اشتركوا في خدمة « فوركس » ، يحصلون على التوصيات ، ويبدآون في التداولات الآلية .

المستثمرون دائما ، بحاجة إلى تحديد قدرتهم ، على تحمل الخسائر فقط ، والباقي يتم من قبل مزودي التوصيات ، وذلك بالتوافق مع المخاطر المحددة ، كما أن المستثمرين المشتركين ، ليسوا بحاجة إلى مراقبة العملية التداولية . وبدلا من ذلك ، يجب عليهم ، الاشتراك في خدمات توصيات « فوركس » المناسبة .

ويوجد في السوق ، شركات معينة تختص بخدمات توصيات « فوركس » ، ويمكن الاشتراك في هذه الخدمات ، إما مجاناوأو مقابل رسوم ، وكا يفرق بين التوصيات المجانية والمدفوعة ، هو درجة الاعتماد عليها ، حيث إن التوصيات المدفوعة ، تكون في العادة أكثر دقة . وهناك أيضًا برامج مبرمجة ، من أجل تحليل البيانات وإصدار التوصيات ، والتي تقدم توصيات « فوركس » بشكل آلي .

مهمة اختيار مزود خدمات التوصيات ، تعد في غاية الأهمية ، حيث إن الاختيار المغلوط والتوصيات الخاطئة ، قد تتسبب في خسائر كبيرة ، ورغم أن خدمة توصيات « فوركس » ، تستخدم في معظم الأوقات ، من قبل المتداولين الجدد وغير الخبراء ، إلا أنه من غير المفاجئ ، أنها تستخدم أيضا ، من قبل المتداولين الخبراء ، بغرض توفير الوقت. وتجهيز الاستراتيجيات التداولية .

ويوجد العديد من الفوائد ، لتوصيات « فوركس » بالنسبة للمستثمرين وفي السطور التالية ، نقدم الأشياء المجدية للاستثمار ، في توصيات « فوركس » ، وهي كالتالي :

1. يمكن لتوصيات « فوركس » ، تقليل المخاطر السوقية ، عن طريق إبقاء المتداولين ، على إطلاع على تحركان واتجاهات السوق .

2. تقدم « فوركس » خدماتها ، للخبراء والمتداولين المهنيين ، الذين يدور أساس عملهم ، حول مراقبة تحركات السوق ، وكذلك تحديد الصفقات التي قد تكون رابحة ، وبالتالي ، فإن التوصيات تضم درجة عالية ، من الدقة والمصداقية .

3. توصيات « فوركس » ، تعد محفزا ووسيلة تعليمية ، للمتداولين الجدد وغير الخبراء ، تساعدهم على الاحتراف والتداول بثقة .

4. توصيات « فوركس » ، توفر على المتداولين ، عناء مراقبة السوق على مدار الساعة ، وكذلك ، توفر عليهم الوقت والجهد .