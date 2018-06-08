أسبوع «حزين» في سوق المال.. البورصة تخسر 27.6 مليار جتيه

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أصدرت البورصة المصرية ، تقريرها الأسبوعي ، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس ، والذي أوضح أن البورصة ، خسرت خلال أسبوع واحد ، نحو 27.6 مليار جنيه ، حيث بلغ رأس المال السوقي ، لأسهم الشركات المقيدة في البورصة ، 902.7 مليار جنيه ، وذلك في مقابل 930.3 مليار جنيه ، وذلك بانخفاض بلغت نسبته ، 3% .

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ، تراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية ، بشكل جماعي ، حيث انخفض مؤشر السوق الرئيسي « إيجي إكس 30 » ، وذلك بنسبة 2.99 % ، ليبلغ مستوى 15924 نقطة .

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كما أظهر التقرير أيضا ، تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ، « إيجي إكس 70 » ، وذلك بنحو 5.71 % ، ليبلغ مستوى 795 نقطة ، أما مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، فانخفض بنحو 4.69 % ، ليبلغ مستوى 2038 نقطة ، بينما تراجع مؤشر « إيجي إكس 20 » متعدد الأوزان ، بنحو 5.43 % ، ليبلغ مستوى15763 نقطة .

التقرير أكد أيضا ، انخفاض إجمالي قيم التداولات ، حيث بلغت نحو 5.6 مليار جنيه ، في حين بلغت كمية التداول ، نحو 833 مليون ورقة ، منفذة على 99 ألف عملية ، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول ، قدرها 8.6 مليار جنيه ، وكمية تداول قدرها 948 مليون ورقة ، منفذة على 11 ألف عملية ، خلال الأسبوع السابق له .

وبشأن بورصة النيلر، أوضح التقرير كذلك ، أنها سجلت قيم تداول ، تقدر بنحو 3.9 مليون جنيه ، فضلا عن كمية تداول ، بلغت 6 ملايين ورقة ، منفذة على 505 عمليات ، خلال الأسبوع المنصرم .

وكذلك ، ذكر التقرير ، أن سوق الأسهم ، استحوذت على 81.19 % ، من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة ، في حين مثلت قيمة التداول للسندات ، نحو 18.81 % .

وفيما يخص تعاملات المستثمرين ، لفت التقرير ، إلى أن تعاملات المصريين ، استحوذت على 64.37 % ، من إجمالي تعاملات السوق ، بينما استحوذ الأجانب من غير العرب ، على نسبة 25.54 % ، واستحوذ العرب ، على 10.09 % ، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح التقرير أيضا ، أن تعاملات الأجانب من غير العرب ، سجلت صافي بيع ، بقيمة 99.88 مليون جنيه ، بينما سجل العرب ، صافي شراء ، بقيمة 30 مليون جنيه ، وذلك بعد استبعاد الصفقات .

يذكر أن صافي تعاملات الأجانب ، من غير العرب ، سجلت صافي شراء ، بنحو 11.741 مليار جنيه ، وذلك منذ بداية العام ، بينما سجل العرب ، صافي بيع بنحو 311.37 مليون جنيه ، في الفترة ذاتها ، وذلك بعد استبعاد الصفقات .

تقرير البورصة الأسبوعي ، أوضح أيضا ، استحواذ المؤسسات على 61.41 % ، من المعاملات في البورصة ، بينما كانت باقي المعاملات ، من نصيب الأفراد ، وذلك بنسبة 38.59 % ، وكذلك ، سجلت المؤسسات صافي شراء ، بقيمة 127.30 مليون جنيه ، وذلك بعد استبعاد الصفقات .

وبلغت قيمة التداول في سوق السندات ، على إجمالي السندات ، نحو 1.006 مليار جنيه ، بينما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات ، نحو 1.002 ألف سند تقريبا .