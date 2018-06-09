مميش يكشف عن موعد افتتاح ميناء بورسعيد: سيكون رمانة الميزان بين دول العالم

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أعلن الفريق مهاب مميش ، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس ، ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية في قناة السويس ، عن مشروع ميناء شرق بورسعيد ، الذي يربط مصر بدول المتوسط ، وشرق وغرب أوروبا ، حتى الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية ، موضحا أن هذا المشروع ، سوف يجعل المدينة « رمانة الميزان » .

وفي حديث لقناة « صدى البلد » الفضائية ، قال الفريق مهاب مميش ، إن ميناء شرق بورسعيد ، سوف يفتتح في بداية العام المقبل 2019 ، لافتا إلى أن الميناء الجديد ، سوف يصل دول البحر المتوسط ، ثم شرق وغرب أوروبا ، حتى الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية ، مؤكدا في الوقت ذاته ، أن الميناء الجديد ، سوف يجعل بورسعيد ، « رمانة الميزان » بين دول العالم كله .

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وفي سياق متصل ، تحدث رئيس الهيئة العامة لقناة السويس ، عن لقاء سابق ، جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي ، موضحا : « نعمل على فكرة مشروع تطوير وتنمية قناة السويس الجديدة ، وحفر القناة ، قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مهام رئاسة الجمهورية ، وبعد أن تولى مسؤولية قيادة الجمهورية ، تواصلت معه ، وطلبت مقابلته ، من أجل عرض الفكرة عليه » .

وتابع الفريق مهاب مميش ، قائلا : « حصلت على موعد ، وعرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي ، فكرة حفر قناة السويس الجديدة ، مستعينا بالدراسات والجداول الرقمية للمشروع ، ومدى قدرة القناة الجديدة ، على منافسة القنوات الأخرى ، حال إصلاحها ، ولم يعلق الرئيس على الفكرة ، لكنه قال ( متشكر أوي ) » .

وزاد رئيس الهيئة العامة لقناة السويس ، قائلا : « بدأنا تنفيذ مشروع تنمية قناة السويس ، وحفر القناة الجديدة ، عقب موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على التنفيذ ، وخلال فترة تنفيذ المشروع ، انتهينا من رفع الرمال من قناة السويس الجديدة ، بما يعادل 100 ضعف حجم الأهرامات » .