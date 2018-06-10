بالأرقام.. قيمة العلاوة الدورية والاستثنائية للعاملين في الدولة وأصحاب المعاشات

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سوف يبدأ صرف علاوة 2018 في شهر يوليو القادم لجميع العاملين في الدولة المصرية سواء في الجهاز الإداري للدولة أو جميع العاملين في الهيئات الاقتصادية والهيئات العامة إلى جانب أصحاب المعاشات تبعاً لمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة المصرية إلى البرلمان المصري.

وقد تضمن مشروع قانون الحكومة منح العاملين في الحكومة المصرية علاوتان الأولى هي العلاوة الدورية والثانية هي علاوة استثنائية، أما بالنسبة إلى أصحاب المعاشات فسوف يتم تقدير نسبة العلاوة الشهرية الممنوحة لهم بنسبة خمسة عشر في المئة.

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نص قانون الحكومة الخاص بزيادة العلاوة الدورية والاستثنائية

وقد تضمن نص مشروع قانون الحكومة والذي تم الموافقة عليه من قبل البرلمان والذي تم إدخال بعض من التعديلات التي طالب بها أعضاء مجلس النواب على النص التالي “المادة الأولى قد أقرت أن يتم منح العاملين في القطاع الحكومي علاوة دورية بحد أدنى خمسة وستين جنيهاً، وبنسبة سبعة في المئة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعشرة في المئة لأصحاب الكوادر الخاصة والغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية على أن تضاف تلك العلاوة على الأجر الأساسي، وتعد جزءاً منه اعتباراً من الأول من شهر يوليو لعام 2018”.

وقد تضمن المادة الثانية من القانون أن “يتم منح علاوة استثنائية للعاملين في الدولة المصرية والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية”، وكان هناك فئات غير مذكورة في القانون قد تم إدراجها بناء على طلب مقدم من قبل مجلس النواب المصري.

وقد تم إدراج “موظفي الدرجة الرابعة، وما دون ذلك بعلاوة قيمتها مائتين جنيه، والدرجات المالية الثانية والثالثة وكذلك الأولى بقيمة مائة وتسعين جنيه، ودرجة مدير عام بقيمة مائة وثمانين جنيه، على أن تكون تلك العلاوة جزء لا يتجزأ من الأجر الوظيفي بالنسبة للعاملين بقانون الخدمة المدنية أو الأساسي لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وتضاف إليه بداية من شهر يوليو القادم لعام 2018”.

المستفيدين من العلاوة

وقد تم تخصيص المستفيدين من تلك العلاوة وهم كالتالي “العاملين الموجودين على رأس العمل في الجهاز الإداري للدولة المصرية، وكذلك العاملين في القطاع العام”.

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