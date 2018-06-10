تعرف على متوسط أسعار الكحك والبيتي فور والبسكويت لعيد الفطر 2018

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مع اقتراب حلول عيد الفطر يبدأ العديد من المصريين بالاستعداد له من خلال شراء كحك العيد، وقد قام موقع مصر 365 برصد متوسط أسعار الكعك في جميع أنواع الحلويات في الدول المصرية، وقد أعلنت شعبة الحلويات التابعة إلى “غرفة القاهرة التجارية” أن أسعار كحك العيد 2018 سوف تختلف بشكل كبير عن أسعار عام 2017 إلا في بعض من أصناف الحلويات، وفيما يلي سوف يتم عرض قائمة بمتوسط اسعار البسكويت والكعك وغيرها من الحلويات الخاصة بعيد الفطر المبارك والتي يرغب العديد من المصريين في شرائها.

أسعار الكعك بمختلف أنواعه

كيلو الكعك السادة بسعر خمسة وتسعين جنيهاً، وكيلو الكعك بالملبن بسعر خمسة وتسعين جنيهاً، وكيلو كعك العجمية بسعر خمسة وتسعون جنيهاً، و كيلو كعك عين الجمل بسعر مائة وأربعون جنيهاً، وكيلو الكعك بالفستق بسعر مائة وأربعين جنيهاً، وكيلو الغريبة بسعر مائة وعشرين جنيهاً.

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أسعار البسكويت بمختلف أنواعه

سعر كيلو البسكويت “بسكويت البرتقال، البسكويت السادة، وبسكويت جوز الهند، وبسكويت الشيكولاته” بسعر الكيلو ثمانية وثمانون جنيهاً، وسعر كيلو البسكويت المشكل مائة وعشرة جنيه، وسعر علبة البتيفور السادة بمائة وعشر جنيه تزن حوالي واحد كيلو جرام، و علبة البيتفور بالمكسرات بسعر مائة وأربعون جنيهاً وزن كيلوجرام واحد.

وسعر علبة واحد كيلو منين سادة بسعر خمسة وثمانون جنيهاً، وسعر علبة منين بالعجوة وزن واحد كيلو جرام بسعر خمسة وثمانون جنيهاً.

أسعار العلب المشكل

سعر علبة واحد كيلوجرام مشكلة بيتي فور ممتاز، و كعك سادة، وبسكويت بسعر مائة جنيه، علبة مشكل كيلو ونصف تتكون من كعك سادة، وبيتي فور ممتاز، وبسكويت وغريبة بسعر مائة وخمسة وخمسين جنيه، وعلبة مشكلة وزن اثنين كيلوجرام تتكون من كعك سادة وبيتي فور ممتاز وبسكويت وغريبة بسعر مائتين جنيه.

أما بالنسبة إلى سعر علبة مشكل وزن ثلاثة كيلوجرام تتكون من كعك ساده، كعك عين جمل، بيتي فور ممتاز، بيتي فور بالمكسرات، وبسكويت، وغريبة بسعر ثلاثمائة وخمسة وأربعين جنيهاً، وعلبة مشكل وزن أربعة كيلو جرام تتكون من كعك ساده، وكعك عجمية، وكعك عين جمل، وبيتي فور ممتاز، وبيتي فور بالمكسرات، وبسكويت وغريبة بسعر أربعمائة وخمسين جنيهاً.

أما بالنسبة إلى سعر علبة صفيح هدايا تحتوي على كعك ساده، وكعك عين جمل، وبيتي فور ممتاز، وبيتي فور بالمكسرات، وبسكويت، وبسكويت شيكولاته، وغريبة بسعر أربعمائة وخمسة وثمانين جنيهاَ.

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