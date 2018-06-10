بعد خسارتها الأسبوع الماضي.. البورصة تبدأ اليوم بارتفاع جماعي في مؤشراتها

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افتتحت البورصة المصرية ، تعاملات بداية الأسبوع ، اليوم الأحد ، بارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أغلقت متراجعة ، خلال تعاملات جلسات الأسبوع الماضي .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.15% ، أما مؤشر « إيجي إكس 50 » ، فارتفع هو الآخر ، بنسبة 0.17% ، بينما قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.31% .

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وبالنسبة لمؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فارتفع بنسبة 0.10% ، وكذلك ارتفع مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقًا ، بنسبة 0.07% .