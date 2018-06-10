مدفوعة بعمليات شراء من مستثمرين.. «البورصة» تواصل ارتفاعها في منتصف جلسات اليوم

منذ 32 دقيقة أخبار الاقتصاد
مدفوعة بعمليات شراء من مستثمرين.. «البورصة» تواصل ارتفاعها في منتصف جلسات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية ، في منتصف تعاملات جلسة بداية الأسبوع ، اليوم الأحد ، وذلك بعد عمليات شراء ، من المتعاملين العرب والأجانب ، أما تعاملات المصريين ، فمالت نحو البيع .

رأس المال السوقي للبورصة المصرية ، ارتفع هو الآخر ، وذلك بقيمة 9.5 مليار جنيه ، حيث وصل إلى مستوى 912.232 مليار جنيه .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 1.53% ، أما مؤشر « إيجي إكس 50 » ، فصعد بنسبة 1.60% ، بينما قفز مؤشر « إيجي إكس 20» هو الآخر ، وذلك بنسبة 2.28% .

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فارتفع كذلك ، بنسبة 0.67% ، وصعد أيضا مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.92% ، بينما زاد مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.24% .

وكانت البورصة المصرية ، افتتحت تعاملات بداية الأسبوع ، اليوم الأحد ، بارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أغلقت متراجعة ، خلال تعاملات جلسات الأسبوع الماضي .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.15% ، أما مؤشر « إيجي إكس 50 » ، فارتفع هو الآخر ، بنسبة 0.17% ، بينما قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.31% .

وبالنسبة لمؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فارتفع بنسبة 0.10% ، وكذلك ارتفع مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقًا ، بنسبة 0.07% .