مدفوعة بعمليات شراء من مستثمرين.. «البورصة» تواصل ارتفاعها في منتصف جلسات اليوم

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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية ، في منتصف تعاملات جلسة بداية الأسبوع ، اليوم الأحد ، وذلك بعد عمليات شراء ، من المتعاملين العرب والأجانب ، أما تعاملات المصريين ، فمالت نحو البيع .

رأس المال السوقي للبورصة المصرية ، ارتفع هو الآخر ، وذلك بقيمة 9.5 مليار جنيه ، حيث وصل إلى مستوى 912.232 مليار جنيه .

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مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 1.53% ، أما مؤشر « إيجي إكس 50 » ، فصعد بنسبة 1.60% ، بينما قفز مؤشر « إيجي إكس 20» هو الآخر ، وذلك بنسبة 2.28% .

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فارتفع كذلك ، بنسبة 0.67% ، وصعد أيضا مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.92% ، بينما زاد مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.24% .

وكانت البورصة المصرية ، افتتحت تعاملات بداية الأسبوع ، اليوم الأحد ، بارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أغلقت متراجعة ، خلال تعاملات جلسات الأسبوع الماضي .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.15% ، أما مؤشر « إيجي إكس 50 » ، فارتفع هو الآخر ، بنسبة 0.17% ، بينما قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.31% .

وبالنسبة لمؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فارتفع بنسبة 0.10% ، وكذلك ارتفع مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقًا ، بنسبة 0.07% .