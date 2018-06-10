وزارة المالية تعلن عن تراجع معدلات التضخم في مصر

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أعلن وزير المالية الدكتور “عمرو الجارحي” عن تراجع معدلات التضخم الاقتصادي في الفترة من شهر مايو لعام 2017 وحتى شهر مايو لعام 2018 بقيمة الثلث تقريباً، وقد أضاف الوزير أن معدلات التضخم الاقتصادي في نهاية شهر مايو لعام 2017 كانت قد سجلت قيمة ثلاثين في المئة وفي نهاية شهر مايو للعام الجاري قد سجلت 11,2%.

وقد أشار وزير المالية خلال فعاليات اجتماعه مع “لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب” أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة المصرية من أجل مناقشة فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة المصرية للسنة المالية 2017/ 2018 تقدر بحوالي سبعين مليار وثلاثمائة مليون جنيه من أجل زيادة اعتمادات الباب الثالث والخامس، والسابع والثامن من الموازنة العامة للسنة المالية الحالية.

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وأوضح الوزير أن ما يقارب من أربعة وخمسين مليار جنيه زيادة في بند فوائد الدين، حيث تم تقدير فوائد الموازنة بحوالي ثلاثمائة وثمانين مليار جنيه مصري، وارتفعت إلى أكثر من أربعمائة وثلاثة وثلاثين مليار جنيه، وأكد ان الاعتماد الإضافي في “الباب الخامس” قد تجاوز حد بسيط بسبب الدواعي الأمنية الحالية في محافظة شمال سيناء.

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