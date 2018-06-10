البورصة تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي في مؤشراتها

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أغلقت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات بداية الأسبوع ، اليوم الأحد ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، مدفوعة بعمليات شراء من مؤسسات مصرية وأجنبية ، بينما ارتفع رأس المال السوقي ، وذلك بقيمة 8.1 مليار جنيه ، ليغلق عند مستوى ، 910.858 مليار جنيه .

حجم التداول بلغ ، 92 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة 466 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 14 ألف عملية ، بينما سجلت تعاملات المصريين ، نسبة 72.08% ، من إجمالي تعاملات السوق .

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واستحوذ الأجانب من غير العرب ، على نسبة 16.36% ، بينما استحوذ العرب ، على 11.56% ، وذلك خلال جلسة تداول اليوم الإثنين ، أما المؤسسات ، فاستحوذت على 39.79% ، من المعاملات في البورصة المصرية ، وكانت باقي المعاملات ، من نصيب الأفراد ، وذلك بنسبة 60.20% .

صافي تعاملات الأفراد ، المصريين والعرب ، والمؤسسات العربية ، مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة بلغت 56.3 مليون جنيه ، 9.3 مليون جنيه ، 10.2 مليون جنيه ، وذلك على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد ، الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية ، نحو الشراء ، وذلك بقيمة 144 ألف جنيه ، 41.3 مليون جنيه ، 34.4 مليون جنيه ، وذلك على التوالي .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، صعد بنسبة 1.38% ، ليغلق عند مستوى 16142 نقطة ، بينما مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 1.35% ، ليغلق عند مستوى 2695 نقطة ، بينما قفز مؤشر «!إيجي إكس 20 » ، بنسبة 2.17% ، ليغلق عند مستوى 16105 نقطة .

وكذلك ، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، بنسبة 0.78% ، ليغلق عند مستوى 800 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.95% ، ليغلق عند مستوى 2057 نقطة ، وزاد مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.31% ، ليصل إلى مستوى 459 نقطة .

وأيضا ، ارتفعت أسهم 92 شركة مقيدة في البورصة المصرية ، وذلك في ختام التعاملات ، وهوت أسهم 25 شركة ، ولم تتغير مستويات 46 شركة .

وكانت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفعت في منتصف تعاملات جلسة بداية الأسبوع ، اليوم الأحد ، وذلك بعد عمليات شراء ، من المتعاملين العرب والأجانب ، أما تعاملات المصريين ، فمالت نحو البيع .

رأس المال السوقي للبورصة المصرية ، ارتفع هو الآخر ، وذلك بقيمة 9.5 مليار جنيه ، حيث وصل إلى مستوى 912.232 مليار جنيه .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 1.53% ، أما مؤشر « إيجي إكس 50 » ، فصعد بنسبة 1.60% ، بينما قفز مؤشر « إيجي إكس 20» هو الآخر ، وذلك بنسبة 2.28% .

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فارتفع كذلك ، بنسبة 0.67% ، وصعد أيضا مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.92% ، بينما زاد مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.24% .

وفي بداية جلسة اليوم الأحد كذلك ، افتتحت البورصة المصرية ، تعاملات بداية الأسبوع ، بارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أغلقت متراجعة ، خلال تعاملات جلسات الأسبوع الماضي .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.15% ، أما مؤشر « إيجي إكس 50 » ، فارتفع هو الآخر ، بنسبة 0.17% ، بينما قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.31% .

وبالنسبة لمؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فارتفع بنسبة 0.10% ، وكذلك ارتفع مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقًا ، بنسبة 0.07% .