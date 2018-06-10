توقعات بارتفاع أسعار الوقود بين 35 حتى 40% خلال شهر

Advertisements

أصدر بنك « بلتون » ، اليوم الأحد ، تقريرا عن توقعاته ، بشأن أسعار الوقود في السوق المصري ، أوضح فيه ، أن أسعار الوقود سوف ترتفع ، بين 35% حتى 45% ، خلال الشهر المقبل ، ما يؤدي بدوره ، إلى زيادة معدل التضخم ، بما يتراوح بين 3 وحتى 5% ، وذلك خلال الربع الثالث ، من العام 2018 .

وكذلك ، توقع « بلتون » في تقريره ، الإبقاء على أسعار الفائدة ، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية ، المقرر عقده ، يوم 28 يونيو الحالي ، لأخذ الضغوط التضخمية المقبلة في الاعتبار .

Advertisements

وأوضح « بلتون » في تقريره أيضا ، أن انخفاض المعدل السنوي للتضخم ، خلال الشهر الماضي ، جاء نتيجة تباطؤ أسعار الأغذية ، إلى 8.6% ، وذلك مقارنة بـ11.1% ، خلال الشهر السابق .

وانخفض معدل التضخم على أساس شهري ، بشكل ملحوظ ، حيث سجل 0.2% ،وذلك مقارنة بـ1.5% ، خلال أبريل المنصرم ، مدعوما بتراجع أسعار الأغذية ، بنسبة 0.3% ، وذلك مقارنة بارتفاعها ، بنسبة 2.4% ، خلال الشهر الماضي ، ورغم العوامل الموسمية في رمضان.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أعلن اليوم الأحد ، أن معدل التضخم السنوي ، واصل تراجعه للشهر العاشر على التوالي ، خلال شهر مايو الماضي ، حيث هبط إلى 11.5% ، في نقابل 12.9% ، وكذلك ، واصل المعدل الشهري ، ارتفاعه للشهر الخامس ، حيث زاد بنسبة 0.3% ، بقيادة أسعار الحبوب والخبر واللحوم والدواجن والأسماك والألبان .