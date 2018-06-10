أسباب أدت إلى انخفاض نسبة التضخم في مصر.. تعرف عليها

منذ 28 دقيقة أخبار الاقتصاد
أسباب أدت إلى انخفاض نسبة التضخم في مصر.. تعرف عليها
التضخم الاقتصادي

علق عميد كلية التجارة في جامعة الزقازيق ، والخبير الاقتصادي ، الدكتور محمد الشوادفي ، على انخفاض نسبة التضخم السنوي ، إلى 11.4% ، قائلا إنه عائد ، إلى السياسات النقدية للحكومة المصرية ، وما طرحته من سلع ، في المجمعات الاستهلاكية المنتشرة في محافظات الجمهورية ، إضافة إلى نجاح سياسات التموين ، في الوصول إلى المستحقين ، فضلا عن زيادة معدل الاحتياطي النقدي ، الذي أدى إلى زيادة معدل النمو .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الأحد ، قال الخبير الاقتصادي ، إن سياسات الإنتاج والاستثمار والإصلاحات ، في قطاع الاعمال العام ، أدت إلى زيادة المرونة في العرض والطلب على السلع ، متوقعا في الوقت ذاته ، أن تشهد الفترة المقبلة ، زيادة في تدفق الاستثمارات ، وأن يخفض البنك المركزي ، الفوائد ، ما يؤدي بدوره ، إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلي ، وبالتالي ، خفض نسبة التضخم إلى 10% ، خلال العام المقبل .

وفيما يخص الزيادة المتوقعة ، في أسعار المحروقات ، وتأثيرها على معدل التضخم ، قال الدكتور محمد الشوادفي ، إن ترشيد الدعم المتوقع ، في الفترة المقبلة على المحروقات ، وتوجيهه إلى قطاعات أخرى ، يأتي على رأسها « الصحة والتعليم » ، سوف يؤدي كذلك ، إلى ارتفاع نسبي في الأسعار ، لفترة مؤقتة .

وزاد عميد كلية التجارة في جامعة الزقازيق ، قائلا إن الحكومة اتخذت إجراءات عدة ، لحماية المواطن ، بينها ، « زيادة المرتبات والمعاشات ، زيادة دعم الأفراد على البطاقات التموينية » ، كما طالب الخبير الاقتصادي ، الحكومة ، بزيادة الرقابة على الأسواق ، لعدم استغلال الظرف ، والتلاعب في الأسعار .

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، عن ارتفاع معدل التضخم ، حيث بلغ 11.5% ، خلال شهر مايو الماضي ، وذلك مقارنة بالشهر ذاته ، من العام الماضي 2017 .