أسباب أدت إلى انخفاض نسبة التضخم في مصر.. تعرف عليها

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علق عميد كلية التجارة في جامعة الزقازيق ، والخبير الاقتصادي ، الدكتور محمد الشوادفي ، على انخفاض نسبة التضخم السنوي ، إلى 11.4% ، قائلا إنه عائد ، إلى السياسات النقدية للحكومة المصرية ، وما طرحته من سلع ، في المجمعات الاستهلاكية المنتشرة في محافظات الجمهورية ، إضافة إلى نجاح سياسات التموين ، في الوصول إلى المستحقين ، فضلا عن زيادة معدل الاحتياطي النقدي ، الذي أدى إلى زيادة معدل النمو .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الأحد ، قال الخبير الاقتصادي ، إن سياسات الإنتاج والاستثمار والإصلاحات ، في قطاع الاعمال العام ، أدت إلى زيادة المرونة في العرض والطلب على السلع ، متوقعا في الوقت ذاته ، أن تشهد الفترة المقبلة ، زيادة في تدفق الاستثمارات ، وأن يخفض البنك المركزي ، الفوائد ، ما يؤدي بدوره ، إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلي ، وبالتالي ، خفض نسبة التضخم إلى 10% ، خلال العام المقبل .

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وفيما يخص الزيادة المتوقعة ، في أسعار المحروقات ، وتأثيرها على معدل التضخم ، قال الدكتور محمد الشوادفي ، إن ترشيد الدعم المتوقع ، في الفترة المقبلة على المحروقات ، وتوجيهه إلى قطاعات أخرى ، يأتي على رأسها « الصحة والتعليم » ، سوف يؤدي كذلك ، إلى ارتفاع نسبي في الأسعار ، لفترة مؤقتة .

وزاد عميد كلية التجارة في جامعة الزقازيق ، قائلا إن الحكومة اتخذت إجراءات عدة ، لحماية المواطن ، بينها ، « زيادة المرتبات والمعاشات ، زيادة دعم الأفراد على البطاقات التموينية » ، كما طالب الخبير الاقتصادي ، الحكومة ، بزيادة الرقابة على الأسواق ، لعدم استغلال الظرف ، والتلاعب في الأسعار .

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، عن ارتفاع معدل التضخم ، حيث بلغ 11.5% ، خلال شهر مايو الماضي ، وذلك مقارنة بالشهر ذاته ، من العام الماضي 2017 .