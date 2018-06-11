مكافآت مميزة لحاملي بطاقات «بنك مصر».. تعرف عليها

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أطلق بنك مصر ، يوم الأحد ، برنامجا مميزا للمكافآت ، لحاملي بطاقاته ، بالتعاون مع شركة « فيزا » العالمية .

ويتيح البرنامج لعملائه ، من أصحاب بطاقات بنك مصر ، الحصول على نقاط مكافآت ، عن كل عملية شراء منفذة محليا ودوليا ، ببطاقات بنك مصر الائتمانية ، المحددة ببرنامج المكافآت .

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والبطاقات الائتمانية ، هي « الذهبية ، التيتانيوم ، البلاتينية ، وورلد وورلد إيليت ، والبطاقات الائتمانية للمعاملات الإسلامية » ، وبطاقات الخصم الفوري « وورلد وورلد إيليت » .

وتحتسب النقاط ، اعتبارا من بداية شهر يونيو الحالي ، حيث تتراوح نقاط المكافآت المكتسبة ، لكل جنيه مصري ، عند الإنفاق خارج مصر ، بين نقطة واحدة ، حتى 4 نقاط ، تبعا لنوع البطاقة .

وتتراوح نقاط المكافآت المكتسبة ، لكل جنيه مصري ، عند الإنفاق محليا ، بين نقطة واحدة حتى 3.5 نقطة ، حسب نوع البطاقة .

ويمكن للعملاء ، الاطلاع على البرنامج وإدارة النقاط الخاصة بهم ، عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني www.bmrewardsclub.com ، أو الاتصال بالرقم المختصر لمركز اتصال بنك مصر 19888 .

وكذلك ، يتيح برنامج مكافآت بنك مصر ، لعملائه ، التمتع بالعديد من المزايا والخدمات المجانية ، عند استخدامهم بطاقات بنك مصر الائتمانية ، والخصم الفوري ، واستعاضة قيمة النقاط المكتسبة ، بالعديد من الوسائل ، بينها : « السفر حول العالم ( تذاكر طيران ، فنادق ، وتأجير سيارات ) ، الحصول على قسائم شراء آلكترونية ، لاستخدامها عند شبكة التجار المشاركين في البرنامج ، الحصول على العديد من المنتجات المتميزة ، لدى شبكة التجار المشاركين في البرنامج ، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج المكافآت ، وشحنها للعميل على عنوانه ، شحن التليفون المحمول » .

ويمكن أيضا ، تحويل النقاط الخاصة ببرنامج مكافآت بنك مصر ، إلى أي من برامج مكافآت الجهات الأخرى ، المُحددة في البرنامج .