بعد تباين المؤشرات صباحا.. البورصة تتراجع في منتصف تعاملات اليوم

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شهدت البورصة المصرية ، تراجعا في منتصف جلسات اليوم الإثنين ، وذلك بسبب ضغوط بيعية ، من متعاملين مصريين وعرب ، بينما مالت تعاملات الأجانب ، نحو الشراء .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 0.91% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.45% ، وكذلك ، انخفض مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.96% .

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وأيضا ، تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، بنسبة 0.53% ، كما تراجع مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.71% ، أما مؤشر بورصة النيل ، فصعد بنسبة 0.28% .

وكانت البورصة المصرية ، استهلت تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، بتباين في مؤشراتها ، بعد أن أغلقت أمس الأحد ، على ارتفاع جماعي ، في مؤشراتها كافة .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 0.09% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.19% ، وهبط مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.06% .

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فارتفع بنسبة 0.03% ، بينما انخفض مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.27% .