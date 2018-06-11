تراجع جماعي في مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة اليوم

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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية ، في ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، وذلك تحت ضغوط بيعية ، من الأفراد ، ومؤسسات مصرية وأجنبية ، وكذلك ، تراجع رأس المال السوقي ، بقيمة 8.9 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 901.911 مليار جنيه .

حجم التداول في البورصة المصرية ، بلغ 101 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة مليار جنيه ، عن طريق تنفيذ 15 ألف عملية ، بينما سجلت تعاملات المصريين ، نسبة 35.34% ، من إجمالي تعاملات السوق .

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واستحوذ الأجانب منرغير العرب ، على نسبة 58.73% من حجم التداول ، بينما استحوذ العرب ، على نسبة 5.93% ، خلال جلسة تداول اليوم ، أما المؤسسات ، فاستحوذت هي الأخرى ، على 71.10% ، من المعاملات في البورصة ، وباقي المعاملات ، كانت من نصيب الأفراد ، بنسبة 28.89% .

صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات ، المصرية والعربية ، مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة بلغت 2.4 مليون جنيه ، 6.7 مليون جنيه ، 50.5 مليون جنيه ، 3.7 مليون جنيه ، على التوالى ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد ، والمؤسسات الأجنبية ، نحو الشراء ، وذلك بقيمة 3.7 مليون جنيه ، 59.6 مليون جنيه ، على التوالي .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 1.37% ، حيث أغلق عند مستوى 15921 نقطة ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.79% ، حيث أغلق عند مستوى 2674 نقطة ، وكذلك ، انخفض مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 1.28% ، حيث أغلق عند مستوى 15899 نقطة .

وأيضا ، تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، وذلك بنسبة 0.61% ، حيث أغلق عند مستوى 795 نقطة ، وتراجع أيضا ، مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.95% ، حيث أغلق عند مستوى 2037 نقطة ، أما مؤشر بورصة النيل ، فارتفع بنسبة 0.32% ، ليصل إلى مستوى 461 نقطة .

وكذلك ، ارتفعت أسهم 50 شركة ، مقيدة في البورصة المصرية ، خلال ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، بينما هوت أسهم 75 شركة ، ولم تتغير مستويات 52 شركة .

وشهدت البورصة المصرية ، تراجعا في منتصف جلسات اليوم الإثنين ، وذلك بسبب ضغوط بيعية ، من متعاملين مصريين وعرب ، بينما مالت تعاملات الأجانب ، نحو الشراء .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 0.91% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.45% ، وكذلك ، انخفض مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.96% .

وأيضا ، تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، بنسبة 0.53% ، كما تراجع مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.71% ، أما مؤشر بورصة النيل ، فصعد بنسبة 0.28% .

وكانت البورصة المصرية ، استهلت تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، بتباين في مؤشراتها ، بعد أن أغلقت أمس الأحد ، على ارتفاع جماعي ، في مؤشراتها كافة .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 0.09% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.19% ، وهبط مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.06% .

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فارتفع بنسبة 0.03% ، بينما انخفض مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.27% .