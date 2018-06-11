المالية تعلن عن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 3 مليارات جنيه مصري

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صرحت وزارة المالية المصرية عن نتائج طرح “سندات خزانة” لاستحقاقي الثلاث سنوات والسبع سنوات بمتوسط سعر الفائدة للاستحقاق الثلاث سنوات بنسبة 16,115% بقيمة إجمالية سجلت عن الطرحين ما يقارب من ثلاثة مليارات جنيه مصري.

وقد سجلت أقل سعر لسند الخزانة الثاني عشر من شهر يونيو لعام 2021 والمحدد بثلاث سنوات بقيمة 15,95%، أعلى سعر سجل حوالي 16,25% بقيمة مليار ونصف مليار جنيه مصري.

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وقد سجلت قيمة سند خزانة العشرين من شهر فبراير لعام 2025 بقيمة 1,25 مليار جنيه بمعدل تغطية الطرح سجلت حوالي 2,6 مرة.

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