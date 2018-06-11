قرار جمهوري يسمح لوزير البترول بالتنقيب عن النفط برأس فنار خليج السويس

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نشرت الجريدة الرسمية اليوم الاثنين قرار صادر عن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي برقم اثنين وثلاثين لعام 2018، وقد نص القرار الجمهوري على منح ترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن النفط وتنميته واستغلاله في “منطقة تنمية رأس فنار خليج السويس” بعد إقراره من قبل البرلمان المصري.

نص القرار الجمهوري

جاءت في المادة الأولى من القرار الجمهوري “يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس فنار بخليج السويس، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها”.

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ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري “أن تكون للقواعد والإجراءات الواردات في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفيذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها”، ونصت المادة الثالثة “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها”.