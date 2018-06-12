بعد انخفاضها صباحا.. ارتفاع مؤشرات البورصة في منتصف جلسات اليوم

منذ 51 دقيقة أخبار الاقتصاد
بعد انخفاضها صباحا.. ارتفاع مؤشرات البورصة في منتصف جلسات اليوم
البورصة المصرية

شهدت تعاملات منتصف جلسة اليوم الثلاثاء ، في البورصة المصرية ، ارتفاعا في المؤشرات كافة ، وذلك بعد انخفاضها في التعاملات الصباحية ، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب ، بينما مالت تعاملات العرب والمصريين ، نحو البيع .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.14% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.17% ، وقفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.19% .

وكذلك ، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، بنسبة 0.35% ، وكذلك ، ارتفع مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.05% ، بينما صعد مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.44% .

واستهلت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك باستثناء ، مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة « إيجي إكس 70 » .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 0.20% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.02% ، وكذلك ، انخفض مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.21% ، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، بنسبة 0.23% ، وهبط مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.05% .

شركة « مباشر » لتداول الأوراق المالية ، أوضحت أن المؤشر الرئيسي للبورصة ، انخفض مرة أخرى ، ليغلق ما يقارب من مستوى 15.900 نقطة ، وذلك بعد فشله ، في اختراق المقاومة الثانوية الأولى ، عند المستوى 16.200 نقطة ، ومن ثم لم يتمكًن من تشكل نموذج « القاع المزدوج » .

وزادت « مباشر » ، أنه على الجانب الآخر ، يواجه المؤشر دعما ، عند مستوى 15.790 ، وفي حال تأكد كسره لأسفل ، سوف تقل احتمالات الارتداد لأعلى قريبا ، كما يدعو ذلك إلى وقف الخسارة .