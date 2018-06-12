بعد انخفاضها صباحا.. ارتفاع مؤشرات البورصة في منتصف جلسات اليوم

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شهدت تعاملات منتصف جلسة اليوم الثلاثاء ، في البورصة المصرية ، ارتفاعا في المؤشرات كافة ، وذلك بعد انخفاضها في التعاملات الصباحية ، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب ، بينما مالت تعاملات العرب والمصريين ، نحو البيع .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.14% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.17% ، وقفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.19% .

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وكذلك ، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، بنسبة 0.35% ، وكذلك ، ارتفع مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.05% ، بينما صعد مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.44% .

واستهلت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك باستثناء ، مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة « إيجي إكس 70 » .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 0.20% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.02% ، وكذلك ، انخفض مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.21% ، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، بنسبة 0.23% ، وهبط مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.05% .

شركة « مباشر » لتداول الأوراق المالية ، أوضحت أن المؤشر الرئيسي للبورصة ، انخفض مرة أخرى ، ليغلق ما يقارب من مستوى 15.900 نقطة ، وذلك بعد فشله ، في اختراق المقاومة الثانوية الأولى ، عند المستوى 16.200 نقطة ، ومن ثم لم يتمكًن من تشكل نموذج « القاع المزدوج » .

وزادت « مباشر » ، أنه على الجانب الآخر ، يواجه المؤشر دعما ، عند مستوى 15.790 ، وفي حال تأكد كسره لأسفل ، سوف تقل احتمالات الارتداد لأعلى قريبا ، كما يدعو ذلك إلى وقف الخسارة .