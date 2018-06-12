بعد يومين من التراجع.. البورصة تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي في مؤشراتها

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اختتمت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك باستثناء المؤشر الأوسع نطاقا ، الذي تراجع بنسبة 0.08% ، مدفوعة بعمليات شراء من مؤسسات أجنبية .

وكذلك ، ارتفع رأس المال السوقي ، بقيمة 638 مليون جنيه ، حيث أغلق عند مستوى ، 902.549 مليار جنيه .

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حجم التداول ، بلغ 87 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة 485 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 13 ألف عملية ، حيث سجلت تعاملات المصريين ، نسبة 52.82% ، من إجمالي تعاملات السوق .

واستحوذ الأجانب من غير العرب ، على نسبة 39.14% ، بينما استحوذ العرب ، على نسبة 8.04% ، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء ، أما المؤسسات ، فاستحوذت على نسبة 60.49% ، من المعاملات في البورصة ، وباقي المعاملات ، كانت من نصيب الأفراد ، وذلك بنسبة 39.50% .

تعاملات الأفراد المصريين ، والعرب ، والمؤسسات المصرية ، مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة بلغت 1.2 مليون جنيه ، 10.6 مليون جنيه ، 65 مليون جنيه ، على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب ، والمؤسسات العربية والأجنبية ، نحو للشراء ، وذلك بقيمة 822 ألف جنيه ، 16.5 مليون جنيه ، 59.4 مليون جنيه ، على التوالي .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.11% ، حيث أغلق عند مستوى 15938 نقطة ، أما مؤشر « إيجي إكس 50 » ، فارتفع بنسبة 0.16% ، حيث أغلق عند مستوى 2678 نقطة ، بينما قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.15% ، حيث أغلق عند مستوى 15922 نقطة .

وكذلك ، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، بنسبة 0.33% ، حيث أغلق عند مستوى 798 نقطة ، بينما تراجع مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.08% ، حيث أغلق عند مستوى 2036 نقطة ، وزاد مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.52% ، ليصل إلى مستوى 463 نقطة .

وأيضا ، ارتفعت أسهم 80 شركة مقيدة في البورصة ، خلال ختام التعاملات ، بينما هوت أسهم 39 شركة ، ولم تتغير مستويات 45 شركة .

وشهدت تعاملات منتصف جلسة اليوم الثلاثاء ، في البورصة المصرية ، ارتفاعا في المؤشرات كافة ، وذلك بعد انخفاضها في التعاملات الصباحية ، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب ، بينما مالت تعاملات العرب والمصريين ، نحو البيع .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.14% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.17% ، وقفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.19% .

وكذلك ، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، بنسبة 0.35% ، وكذلك ، ارتفع مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.05% ، بينما صعد مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.44% .

واستهلت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك باستثناء ، مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة « إيجي إكس 70 » .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 0.20% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.02% ، وكذلك ، انخفض مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.21% ، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، بنسبة 0.23% ، وهبط مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.05% .

شركة « مباشر » لتداول الأوراق المالية ، أوضحت أن المؤشر الرئيسي للبورصة ، انخفض مرة أخرى ، ليغلق ما يقارب من مستوى 15.900 نقطة ، وذلك بعد فشله ، في اختراق المقاومة الثانوية الأولى ، عند المستوى 16.200 نقطة ، ومن ثم لم يتمكًن من تشكل نموذج « القاع المزدوج » .

وزادت « مباشر » ، أنه على الجانب الآخر ، يواجه المؤشر دعما ، عند مستوى 15.790 ، وفي حال تأكد كسره لأسفل ، سوف تقل احتمالات الارتداد لأعلى قريبا ، كما يدعو ذلك إلى وقف الخسارة .