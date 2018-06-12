بعد يومين من التراجع.. البورصة تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي في مؤشراتها

منذ 47 دقيقة أخبار الاقتصاد
بعد يومين من التراجع.. البورصة تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي في مؤشراتها
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اختتمت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك باستثناء المؤشر الأوسع نطاقا ، الذي تراجع بنسبة 0.08% ، مدفوعة بعمليات شراء من مؤسسات أجنبية .

وكذلك ، ارتفع رأس المال السوقي ، بقيمة 638 مليون جنيه ، حيث أغلق عند مستوى ، 902.549 مليار جنيه .

حجم التداول ، بلغ 87 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة 485 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 13 ألف عملية ، حيث سجلت تعاملات المصريين ، نسبة 52.82% ، من إجمالي تعاملات السوق .

واستحوذ الأجانب من غير العرب ، على نسبة 39.14% ، بينما استحوذ العرب ، على نسبة 8.04% ، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء ، أما المؤسسات ، فاستحوذت على نسبة 60.49% ، من المعاملات في البورصة ، وباقي المعاملات ، كانت من نصيب الأفراد ، وذلك بنسبة 39.50% .

تعاملات الأفراد المصريين ، والعرب ، والمؤسسات المصرية ، مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة بلغت 1.2 مليون جنيه ، 10.6 مليون جنيه ، 65 مليون جنيه ، على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب ، والمؤسسات العربية والأجنبية ، نحو للشراء ، وذلك بقيمة 822 ألف جنيه ، 16.5 مليون جنيه ، 59.4 مليون جنيه ، على التوالي .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.11% ، حيث أغلق عند مستوى 15938 نقطة ، أما مؤشر « إيجي إكس 50 » ، فارتفع بنسبة 0.16% ، حيث أغلق عند مستوى 2678 نقطة ، بينما قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.15% ، حيث أغلق عند مستوى 15922 نقطة .

وكذلك ، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، بنسبة 0.33% ، حيث أغلق عند مستوى 798 نقطة ، بينما تراجع مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.08% ، حيث أغلق عند مستوى 2036 نقطة ، وزاد مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.52% ، ليصل إلى مستوى 463 نقطة .

وأيضا ، ارتفعت أسهم 80 شركة مقيدة في البورصة ، خلال ختام التعاملات ، بينما هوت أسهم 39 شركة ، ولم تتغير مستويات 45 شركة .

وشهدت تعاملات منتصف جلسة اليوم الثلاثاء ، في البورصة المصرية ، ارتفاعا في المؤشرات كافة ، وذلك بعد انخفاضها في التعاملات الصباحية ، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب ، بينما مالت تعاملات العرب والمصريين ، نحو البيع .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.14% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.17% ، وقفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.19% .

وكذلك ، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، بنسبة 0.35% ، وكذلك ، ارتفع مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.05% ، بينما صعد مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.44% .

واستهلت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك باستثناء ، مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة « إيجي إكس 70 » .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 0.20% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.02% ، وكذلك ، انخفض مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.21% ، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، بنسبة 0.23% ، وهبط مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.05% .

شركة « مباشر » لتداول الأوراق المالية ، أوضحت أن المؤشر الرئيسي للبورصة ، انخفض مرة أخرى ، ليغلق ما يقارب من مستوى 15.900 نقطة ، وذلك بعد فشله ، في اختراق المقاومة الثانوية الأولى ، عند المستوى 16.200 نقطة ، ومن ثم لم يتمكًن من تشكل نموذج « القاع المزدوج » .

وزادت « مباشر » ، أنه على الجانب الآخر ، يواجه المؤشر دعما ، عند مستوى 15.790 ، وفي حال تأكد كسره لأسفل ، سوف تقل احتمالات الارتداد لأعلى قريبا ، كما يدعو ذلك إلى وقف الخسارة .