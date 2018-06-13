البورصة تبدأ تعاملات اليوم بتباين في مؤشراتها

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شهدت البورصة المصرية ، تباينا في مؤشراتها ، في بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة ، بينما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والأوسع نطاقا .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.10% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.19% ، وكذلك ، قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.17% ، بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، بنسبة 0.10% ، وهبط مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.05% .

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شركة « مباشر » لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة ، ارتفع بنسب بسيطة ، حيث أغلق أعلى من مستوى 15.900 بنقاط قليلة ، بعد فشله في اختراق المقاومة الثانوية الأولى ، عند المستوى 16.200 نقطة ، ومن ثم لم يتمكًن ، من تشكل نموذج « القاع المزدوج » .

وفي سياق مختلف ، يواجه المؤشر دعما ، عند مستوى 15.790 ، وفي حال تأكد كسره لأسفل ، تقل احتمالات الارتداد لأعلى قريبا ، كما يدعو ذلك إلى وقف الخسارة .

وكذلك ، توقعت شركة « مباشر » ، في تقريرها الفني اليومي ، أن يستعد المؤشر الرئيسي ، لتكوين قاع في المستويات الحالية ، التي ستمهد للصعود قريبا.