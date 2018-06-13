ارتفاع جماعي في البورصة في ختام تعاملات اليوم

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اختتمت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، بارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد عمليات شراء من المتعاملين الأجانب .

وكذلك ، ارتفع رأس المال السوقي ، بقيمة 4.8 مليار جنيه ، حيث أغلق السوق ، عند مستوى 907.366 مليار جنيه .

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حجم التداول في البورصة المصرية ، بلغ 125 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة 811 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 17 ألف عملية .

تعاملات المصريين ، سجلت نسبة 58.8% ، من إجمالي تعاملات السوق ، بينما استحوذ الأجانب من غير العرب ، على نسبة 28.98% ، واستحوذ العرب ، على 12.22% ، خلال جلسة تداول اليوم .

وكذلك ، استحوذت المؤسسات ، على 53.29% من المعاملات في البورصة ، وكانت باقي المعاملات ، من نصيب الأفراد ، وذلك بنسبة 46.70% .

تعاملات الأفراد المصريين ، والمؤسسات المصرية والعربية ، مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة بلغت 85.1 مليون جنيه ، 27.1 مليون جنيه ، 11.6 مليون جنيه ، على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد ، العرب والأجانب ، والمؤسسات الأجنبية ، نحو الشراء ، وذلك بقيمة 3.4 مليون جنيه ، 1.6 مليون جنيه ، 118.9 مليون جنيه ، على التوالي .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 1.51% ، حيث أغلق عند مستوى 16178 نقطة ، وكذلك ، صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 1.31% ، حيث أغلق عند مستوى 2713 نقطة ، بينما قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 1.92% ، حيث أغلق عند مستوى 16228 نقطة .

وكذلك ، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، بنسبة 0.54% ، حيث أغلق عند مستوى 802 نقطة ، وصعد مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.62% ، حيث أغلق عند مستوى 2048 نقطة ، بينما زاد مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.14% ، ليصل إلى مستوى 464 نقطة .

وارتفعت أسهم 100 شركة مقيدة في البورصة ، خلال ختام تعاملات جلسة اليوم ، بينما هوت أسهم 26 شركة ، ولم تتغير مستويات 37 شركة .

وشهدت البورصة المصرية ، ارتفاعا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، بعد تباين مؤشراتها صباحا ، مدفوعة بعمليات شراء من متعاملين عرب وأجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين ، نحو البيع .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 1.24% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.97% ، وقفز مؤشر « إيجي إكس 20 » بنسبة 1.43% .

وكذلك ، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، بنسبة 0.62% ، وصعد مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.67% ، بينما زاد مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.28% .

وشهدت البورصة المصرية ، تباينا في مؤشراتها ، في بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة ، بينما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والأوسع نطاقا .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.10% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.19% ، وكذلك ، قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.17% ، بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، بنسبة 0.10% ، وهبط مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.05% .

شركة « مباشر » لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة ، ارتفع بنسب بسيطة ، حيث أغلق أعلى من مستوى 15.900 بنقاط قليلة ، بعد فشله في اختراق المقاومة الثانوية الأولى ، عند المستوى 16.200 نقطة ، ومن ثم لم يتمكًن ، من تشكل نموذج « القاع المزدوج » .

وفي سياق مختلف ، يواجه المؤشر دعما ، عند مستوى 15.790 ، وفي حال تأكد كسره لأسفل ، تقل احتمالات الارتداد لأعلى قريبا ، كما يدعو ذلك إلى وقف الخسارة .

وكذلك ، توقعت شركة « مباشر » ، في تقريرها الفني اليومي ، أن يستعد المؤشر الرئيسي ، لتكوين قاع في المستويات الحالية ، التي ستمهد للصعود قريبا.