الفيدرالي الأمريكي يعلن عن رفع سعر الفائدة الرئيسية بمعدل 2%

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أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع معدل الفائدة داخل الدولة الأمريكية لتكون تلك الخطوة متوافقة مع توقعات الاقتصاديين والمحللين الاقتصاديين، وقد جاء قرار السياسة النقدية بعد موافقة جميع أعضاء “مجلس الاحتياطي الفيدرالي”.

وقد أعلن البنك المركزي في الولايات المتحدة الأمريكية عن بيان توضيحي صادر عنه قد تم فيه الإعلان عن سياسته النقدية والذي قد تم إصداره اليوم الأربعاء، أنه قد تقرر زيادة معدلات الفائدة الأساسية بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى مستوى يتراوح بين 1,75% إلى اثنين في المئة.

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وقد أعلن البنك المركزي الأمريكي عن رفع معدلات الفائدة بمقدار خمسة وعشرين نقطة أساس للمرة الأولى خلال العام الجاري 2018 خلال اجتماع قد تم عقده خلال شهر مارس السابق.

وقد أعلن البنك عن توقعه لرفع معدلات الفائدة أربع مرات خلال هذا العام، مقارنة بتوقعات زيادتها 3 مرات خلال شهر مارس السابق، وبحلول الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت جرينتش قد هبطت العملة الأمريكية “الدولار” مقابل العملة الأوروبية الموحدة اليورو بنحو 0,3% إلى 1,1786 دولار أمريكي.

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