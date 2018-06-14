البورصة تواصل ارتفاعها في منتصف تعاملات جلسة اليوم

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شهدت جلسة منتصف تعاملات نهاية الأسبوع ، اليوم الخميس ، ارتفاعا جماعيا في مؤشراتها كافة ، لتواصل الارتفاع الذي بدأته صباح اليوم ، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين ، بينما مالت تعاملات الأجانب والعرب ، نحو البيع .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.49% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، وذلك بنسبة 0.23% ، وكذلك ، قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.11% .

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وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، بنسبة 0.07% ، بينما ارتفع مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.05% ، وزاد مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.67% .

وكانت البورصة المصرية ، افتتحت تعاملات جلسة نهاية الأسبوع اليوم الخميس ، بارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أغلقت أمس ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة أيضا .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.37% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.37% ، وقفز مؤشر « إيجي إكس 20 » هو الآخر ، وذلك بنسبة 0.50% .

وكذلك ، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، بنسبة 0.31% ، بينما ارتفع مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.23% ، وزاد مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.35% .