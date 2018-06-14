ارتفاع طفيف في مؤشرات البورصة مع أول أيام حكومة «مدبولي»

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أنهت البورصة المصرية ، جلسة ختام تعاملات نهاية الأسبوع ، اليوم الخميس ، بارتفاع طفيف في مؤشرها الرئيسي ، بينما انخفضت باقي المؤشرات ، وذلك ، بعد أداء حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، اليمين الدستورية ، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وارتفع رأس المال السوقي ، بقيمة 545 مليون جنيه ، حيث أغلق عند مستوى ، 907.991 مليار جنيه ، وبلغ حجم التداول ، 180 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة 1.2 مليار جنيه ، عن طريق تنفيذ 22 ألف عملية بيعية .

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تعاملات المصريين في البورصة ، سجلت نسبة 53.47% ، من إجمالي تعاملات السوق ، بينما استحوذ الأجانب من غير العرب ، على نسبة 39.66% ، واستحوذ العرب ، على نسبة 6.87% ، خلال جلسة تداول اليوم .

وكذلك ، استحوذت المؤسسات ، على نسبة 58.73% من المعاملات في البورصة ، أما باقي المعاملات ، فكانت من نصيب الأفراد ، وذلك بنسبة 41.26% .

تعاملات الأفراد العرب ، والأجانب ، والمؤسسات الأجنبية ، مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة بلغت 1.2 مليون جنيه ، 1.5 مليون جنيه ، 156.3 مليون جنيه ، على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين ، والمؤسسات المصرية والعربية ، نحو الشراء ، وذلك بقيمة 29.5 مليون جنيه ، 93.9 مليون جنيه ، 35.6 مليون جنيه ، على التوالي .

مؤشر «إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.26% ، حيث أغلق عند مستوى 16220 نقطة ، بينما تراجع مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2711 نقطة ، أما مؤشر « إيجي إكس 20 » ، فانخفض بنسبة 0.34% ، حيث أغلق عند مستوى 16172 نقطة .

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فانخفض بنسبة 0.25% ، حيث أغلق عند مستوى 800 نقطة ، وهبط مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.25% ، حيث أغلق عند مستوى 2043 نقطة ، بينما صعد مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.66% ، ليصل إلى مستوى 467 نقطة .

أسهم 49 شركة مقيدة في البورصة ، ارتفعت في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس ، بينما هوت أسهم 79 شركة ، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

وشهدت جلسة منتصف تعاملات نهاية الأسبوع ، اليوم الخميس ، ارتفاعا جماعيا في مؤشراتها كافة ، لتواصل الارتفاع الذي بدأته صباح اليوم ، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين ، بينما مالت تعاملات الأجانب والعرب ، نحو البيع .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.49% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، وذلك بنسبة 0.23% ، وكذلك ، قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.11% .

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، بنسبة 0.07% ، بينما ارتفع مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.05% ، وزاد مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.67% .

وكانت البورصة المصرية ، افتتحت تعاملات جلسة نهاية الأسبوع اليوم الخميس ، بارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أغلقت أمس ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة أيضا .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.37% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.37% ، وقفز مؤشر « إيجي إكس 20 » هو الآخر ، وذلك بنسبة 0.50% .

وكذلك ، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، بنسبة 0.31% ، بينما ارتفع مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.23% ، وزاد مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.35% .