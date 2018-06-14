أوروبا توافق بالإجماع على فرض رسوم استيراد على البضائع الأمريكية

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أعلنت مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع اليوم الموافق يوم الخميس عن خطتها الجديدة لفرض رسوم استيراد على بضائع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد أعلنت المصادر الأوروبية تبعاً لما تم نشره من قبل الوكالة الروسية الإخبارية “سبوتنيك” عن تأييد دول الاتحاد الأوروبي اليوم الموافق الخميس بالإجماع عن خطة فرض رسوم استيراد على السلع الأمريكية بمبلغ يبلغ حوالي 2,8 مليار يورو أي ما يعادل 3,3 مليار دولار أمريكي.

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وقد أتت تلك الخطوة كرد فعل من دول الاتحاد الأوروبي على الرسوم الأمريكية على الألومنيوم والصلب الأوروبي، وقد طلبت دول الاتحاد الأوروبي على الموافقة على هذا القرار من قبل “المفوضية الأوروبية” والتي سوف تعقد اجتماعها التالي في العشرين من شهر يونيو القادم 2018.

وقد أعلنت الوكالة الروسية “أنه يجب تطبيق الإجراءات المعلنة في أواخر شهر يونيو أو أول شهر يوليو القادم لعام 2018”.

ويجدر هنا الإشارة أن الولايات المتحدة قد أعلنت عن فرض رسوم على الصلب والألومنيوم في نهاية شهر مارس السابق لعام 2018، ورسوم جمركية بحجم خمسة وعشرين في المئة على الصلب، وعشرة في المئة على الألومنيوم، وقد علق تنفيذ القرار الأمريكي في الثالث من شهر مايو ليتم تنفيذه تطبيق تلك الرسوم في الأول من شهر يونيو لعام 2018.

وقد تم إجراء العديد من المفاوضات بين الطرفين حول تلك القضية، وقد سعت دول الاتحاد الأوروبي بمساعدة المفوضية الأوروبية إلى استبعاد دائم للاتحاد الأوروبي بأكمله عن قائمة الدول التي سوف يتم فرض الرسوم الجديدة عليها.

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