المالية تعلن عن إدخال خط إنتاج جديد بسك العملة لإنتاج اللوحات المعدنية الرقمية

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أعلنت وزارة المالية المصرية ممثلة في “مصلحة سك العملة” عن إدخال خط جديد للإنتاج في مصنع إنتاج اللوحات المعدنية الرقمية المستخدمة في المرور، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية المصرية، وتأتي تلك الخطوات في إطار خطة الوزارة لتطوير مصلحة سك العملة والتي قد تم استعراضها من قبل وزير المالية الدكتور محمد معيط.

ويستهدف الخط الجديد لتصنيع “اللوحات المعدنية” بذاتها بدلاً من القيام باستيرادها من الخارج عبر استخدام خامات من الألومنيوم من مجمع إنتاجه القائم في منطقة نجع حمادي مما سوف ينتج عنه توفير نسبة كبيرة من تكلفة إنتاج تلك اللوحات إلى جانب توفير الموارد الدولارية وخصوصاً أن الخط الجديد سوف يمكن جمهورية مصر العربية من التصدير إلى الدول الأفريقية والعربية للاستفادة من قدرات الدولة المصرية في هذا المجال.

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وقد أعلن مستشار وزير المالية شريف حازم أنا مصنع إنتاج اللوحات المعدنية سوف يشهد خلال الفترة الراهنة زيادة ملحوظة في طاقته الإنتاجية حيث تم خلال شهر واحد إنتاج مائتين وخمسة عشر ألف زوجاً من اللوحات المعدنية في إطار خطة الوزارة للتركيز على مد خدمة اللوحات المعدنية الرقمية إلى جميع محافظات الدولة المصرية خارج إقليم محافظة القاهرة.

ويجدر هنا الإشارة أن مصلحة سك العملة تقدم العديد من الخدمات الأخرى، وقد أوضح البيان الصادر عنها عن زيادة “معدلات إنتاج العملات المعدنية المساعدة من فئات خمسة وعشرين، وخمسين ومائة قرشاً” حيث بلغت نسبة التشغيل العمل بنظام ورديتين من اجل أن يمتد العمل لفترة ما بعد ساعات العمل الرسمية على جانب العمل خلال أيام الجمع وكذلك أيام السبت من أجل مضاعفة كميات سك العملة.

وقد أعلنت وزارة المالية المصرية عن مضاعفة سك العملة أيضا خلال فترة الستة أشهر الأخيرة بالكميات المطروحة داخل الأسواق المصرية من العملات المعدنية المساعدة من فئة الجنيه المصرية تيسيراً على جموع المصريين إلى جانب معاودة طرح الوزارة لفئة الخمسين قرشاً، وخمسة وعشرين قرشاً المعدنية.

وقد أعلن رئيس مصلحة سك العملة اللواء “عبدالرؤوف الأحمدي” عن قيام المصلحة بتنفيذ خطة من أجل الاستفادة من راكد خام الفضة بورشتها عن طريق إجراء عمليات معالجة لها من أجل الوصول إلى فضية عيار تسعمائة مما سوف يعمل على إتاحة استخدامها في تصنيع “الميداليات التذكارية” إلى جانب معالجة جزء منها للوصول على عيار سبعمائة وعشرين لاستخدامه في إنتاج “العملات التذكارية”.

وقد أعلنت وزارة المالية المصرية عن انتهائها من إنتاج “عملة تذكارية” من خام الفضة لفئات خمسة وعشرين قرشاً، وخمسين قرشاً، والمائة جنيه لتكريم شهداء الوطني المصري من رجال الشرطة المصرية والقوات المسلحة في إطار احتفالات الدولة المصرية بعيد الفطر المبارك.

وقد أوضحت الوزارة “أن عملية سك العملة” قد قامت أيضا على إنتاج عملة تذكارية بمناسبة مرور مائة وخمسين عاماً على “القاهرة الخديوية” وبمناسبة آخرى وهي الاحتفال باليوبيل الذهبي للاتحاد العام الرياضى للشركات.

وقد أكدت وزارة المالية عن زيادة إيرادات “مصلحة سك العملة” خلال الفترة السابقة بسبب زيادة نشاطها في سك العملات المعدنية، إلى جانب نجاح المصلحة في إعادة تدوير كميات من المخلفات المعدنية التي تعد راكدة في مخازنها منذ سنوات عديدة.

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