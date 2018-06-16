التموين تعلن انخفاض أسعار اللحوم وارتفاع أسعار الدواجن بالمجمعات الاستهلاكية

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أفصحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن انخفاض في أسعار اللحوم المجمدة، حيث يصل سعر الكيلو 52 جنيها بعدما بلغ 60 جنيها علما بأن هذه الأسعار متاحة في المجمعات الإستهلاكية، النيل والاهرام والاسكندرية للمجمعات، ومنافذ بيع الجملة مثل الشركات العامة والمصرية والفروع التابعة لها، كما أعلنت وزارة التموين عن زيادة في أسعار الدواجن المجمدة ، حيث يصل ثمن كيلو الدواجن المجمدة إلى 30 جنيها بعد 19 جنيها.

كما أفصح اللواء مجدي الشاطر نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عبر مداخلة هاتفية لقناة dmc، حيث قال أن قرار تخفيض سعر اللحوم المجمدة جاء من أجل رفع العبء من المواطنين.

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أما بالنسبة لقرار الزيادة في أسعار الدواجن فإن السبب راجع إلى زيادة سعر المنتجات المثيلة ، إذ استمرت شركة الصناعات الغذائية تحتمل فرق التكلفة لمدة طويلة، وقد أبلغت شركة الصناعات الغذائية بوزارة التموين المجمعات الاستهلاكية وشركات تجارة الجملة ، بتخفيض سعر اللحوم بمقدار ثماني جنيهات ، والرجوع إلى السعر الأصلي للدواجن البرازيلية الأوكرانية، والفرنسية، لسابق عهدها لتصبح بسعر ثلاثون جنيها مرة أخرى.