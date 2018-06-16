البترول تعلن الزيادات الجديدة لأسعار الوقود.. تعرف على أسعار البنزين الجديدة

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أكد المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية حمدي عبدالعزيز قائلاً “بعد تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار البنزين الجديدة والمنتجات البترولية اليوم، إلا أن تلك المواد لاتزال تتلقى دعم من الدولة المصرية ولا تزال أسعار البيع المحلي أقل من التكلفة”.

وقد أضاف أن دعم منتجات البترول والمحروقات قد وصل إلى مائة وستين مليار جنيه مصري، وأضاف أن تكلفة بنزين 95 للتر هي 8,5 جنيه، وتكلفة السولار الحقيقة هي ثمانية جنيهات.

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وقد أضاف قائلاً “أن منظومة الدعم بها تشوهات أدت إلى آثار سلبية عديدة ألقت بظلالها على الدولة المصرية وعلى قطاع البترول”، وقد أضاف أن قيمة دعم المحروقات والوقود خلال مدة الخمس سنوات السابقة قد سجلت حوالي خمسمائة وسبعة عشر مليار جنيه مصري.

وأضاف “أن المستحقين لهذا الدعم لم يكونوا يحصلون عليه، ولكن تعديل منظومة الدعم سوف تمكن الدولة المصرية من توجيه الفارق من أجل بناء البنية الأساسية والعمل على إقامة المدن الجديدة وتطوير منظومة الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات، لذلك هناك برنامج قد أعلن عنه منذ عام 2014 لإصلاح الخلل الموجود في منظومة الدعم”.

ويجدر هنا الإشارة أن “وزارة البترول والثروة المعدنية” قد أعلنت عن أسعار البنزين الجديد، حيث أوضحت الوزارة أن مجلس الوزراء المصري قد أقر زيادة أسعار الوقود والمنتجات البترولية اعتباراً من تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الموافق السبت ثاني أيام عيد الفطر المبارك السادس عشر من شهر يونيو لعام 2018.

أسعار أنبوبة البوتاجاز الجديدة

وقد سجلت سعر أنبوبة البوتاجاز التجاري مائة جنيه للأسطوانة الواحدة، وسعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي خمسين جنيه مصرياً للأسطوانة الواحدة.

أسعار البنزين الجديدة

وقد سجل سعر بنزين 95 بعد الزيادة الجديدة 7,75 قرشاً للتر الواحد بدلاً من 6,60 قرشاً، وسعر بنزين 92 أصبح بعد الزيادة الجديدة 6,75 قرشاً بدلاً من خمسة جنيهات للتر الواحد، وأصبح سعر بنزين 80 بـ 5,50 قرشاً بدلاً من 3,60 قرشاً للتر الواحد.

سعر الكيروسين بعد الزيادة الجديدة

وقد سجل سعر الكيروسين بعد الزيادة الجديدة التي أعلنت عنها وزارة البترول والثروة المعدنية بعد موافقة مجلس الوزراء ليصبح سعر لتر الكيروسين الجديد 5,5 جنيه للتر الواحد.

سعر السولار والمازوت وغاز التموين بعد الزيادة الجديدة

وقد سجل سعر السولار بعد الزيادة الجديدة 5,5 جنيه للتر، وقد ثبت سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والإسمنت عن باقي الصناعات ليسجل سعر الطن 3500، أما بالنسبة إلى سعر غاز التموين بعد الزيادة فقد سجل سعر المتر المكعب 2,75 قرشاً.

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