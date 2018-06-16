بعد ارتفاع أسعار المحروقات.. “البترول” مازلنا ندعم بنزين 92 بنسبة 16% والسولار بنسبة 76%

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أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن قيمة الدعم خلال الوقت الراهن على بنزين 92 قد سجلت جنيه وثمانية وعشرون قرشاً بنسبة دعم ستة عشر في المئة ليتم بيعه للمستهلك بسعر ستة جنيها وخمسة وسبعون قرشاً بنسبة دعم أربعة وثمانين في المئة.

وقد أعلنت الوزارة خلال تصريحاتها التي تم الإعلان عنها اليوم السبت السادس عشر من شهر يونيو لعام 2018 أن قيمة دعم البنزين 80 قد سجلت جنيه وأربعة وستين قرشاً بنسبة دعم ثلاثة وعشرين في المئة مقابل بيعها إلى المستهلك بسعر خمسة جنيهات ونصف جنيه بنسبة دعم سبعة وسبعين في المئة.

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وقد أوضحت الوزارة أن تكلفة بيع السولار للتر الواحد تبلغ خمسة جنيهات ونصف بنسبة دعم ثلاثة وثلاثين في المئة ليدعم من قبل الدولة بمبلغ اثنين وجنيه وسبعة قروش بنسبة دعم ثلاثة وثلاثين في المئة.

وقد سجل سعر طن المازوت حوالي ثلاثة آلف وخمسمائة جنيه بنسبة دعم ثلاثة وأربعين في المئة حيث تم رفع قيمة سبعة وخمسين في المئة من قيمة الدعم حيث سجل سعر الطن قبل الزيادة أربعة آلاف وستمائة وثمانية وخمسين جنيه للطن.

وقد سجلت سعر أسطوانة الغاز للاستخدام المنزلي خمسين جنيه بنسبة دعم تسعة وعشرين في المئة ليتم دعمها بقيمة مائة وخمسة وعشرين جنيه برفع نسبة دعم واحد وسبعين في المئة من قيمة الدعم، اما عن سعر اسطوانة البوتاجاز الجديدة فقد سجل مائة جنيه بدعم سبعة وستين في المئة ليتم دعمها من قبل الدولة بقيمة تسعة وأربعين جنيه وأربعون قرشاً.

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