المالية تعلن عن خطتها لدمج التوقيع الإلكتروني مع بطاقة الرقم القومي

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أعلن مدير مشروعات سلطة التصديق الإلكتروني الحكومي التابعة إلى وزارة المالية “هاني مصطفى سامي” عن سعي السلطة إلى دمج التوقيع الإلكتروني مع “بطاقة الرقم القومي” حيث تعد هذه خطوة هامة من أجل العمل على إرساء ما يعرف بالهوية الرقمية والتي سبقت إلى تطبيقها العديد من دول العالم العربي.

وقد أوضح أن المشروع الجديدة سوف يعمل على فتح المجال من أجل نشر تطبيقات رسمية تعمل على تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، والعمل على توفير المال، والجهد إلى جانب توفير الوقت، وتهدف السلطة إلى نشر التوقيع الإلكتروني في جلسات البرلمان المصري الخاصة بالتصويت على مشاريع القوانين والقرارات.

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وأضاف هاني مصطفى سامي أنه يمكن العمل على تنفيذ تلك الآليات أثناء إجراءات الانتخابات النقابية، وكذلك انتخابات الجمعيات العمومية للأحزاب والمؤسسات، كمرحلة اختبارية قبل أن يتم تعميم نظام التوقيع الإلكتروني على انتخابات البرلمان المصري والانتخابات الرئاسية المصرية في المستقبل العاجل.

وقد أعلن مدير مركز المعلومات بمشروع التصديق الإلكتروني “عاطف يس” قائلاً “أن التحديث والتطوير لا يشمل فقط البرامج والأجهزة ولكن يتضمن أيضا تدريب وإعداد الكوادر البشرية مع الالتزام بضبط سير العمل داخل المركز من خلال الإطار العالمي لإدارة الكيانات التكنولوجية المعلوماتية والتي تعرف باسم أيتل ITIL من أجل ضمان جودة خدمات التوقيع الإلكتروني المقدمة”.

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