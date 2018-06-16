التموين: الخبز المدعم لن يتأثر بزيادة أسعار الوقود.. ومدبولي يتابع تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات

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مخاوف من تأثير فروق أسعار المنتجات البترولية الجديدة على المخابز، ووزارة التموين والتجارة الداخلية تطمئن المواطنين بتحملها فروق أسعار الوقود عن المخابز، وأضاف أن دعم رغيف الخبز لن يتأثر بشكل أو بأخر من تأثير فروق الأسعار.

وقد أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه قد تواصل مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي والذي أكد أنه يتابع تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه من تحمل الوزارة لفروق أسعار الوقود الذي سوف تحصل على المخابز التي تقوم على تقديم الخبز المدعم للمواطنين.

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مدبولي يتابع تطبيق التعريفة الجديدة في المواصلات

وقد أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه عاود الاتصال مع المحافظين وكذلك المسؤولين في جميع محافظات جمهورية مصر العربية من أجل الاطمئنان على “تطبيق التعريفة الجديدة في المواصلات”، حيث أنه قد تم اعتماد التعريفة الجديدة للمواصلات بعد تطبيق زيادة أسعار المنتجات البترولية.

وقد شدد الدكتور مصطفى مدبولي خلال اتصاله بجموع المحافظين والمسؤولين على ضرورة الإعلان بشكل دائم ومستمر عن التعريفة الجديدة لجميع وسائل المواصلات في مختلف المحافظات من خلال وسائل الإعلام المختلفة إلى جانب سرعة طباعة اللافتات التي تدل على ذلك على مختلف مواقف السيارات.

وأكد أيضا على ضرورة وضع ملصقات سيارات السيرفيس من أجل الإعلان عن قيمة التعريفة الجديدة التي قد تم اعتمادها من قبل المحافظين مع العمل على تحديد خطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين من السائقين.

وقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي على المحافظين إلى ضرورة الوصول إلى اتفاق على تعريفة موحدة لخطوط السير المشتركة بين جميع محافظات مصر، إلى جانب ضرورة وضع خطة للطوارئ من أجل مواجهة أي مشكلة، إلى جانب ضرورة أن يتم الإعلان عن أي مخالفة يتم ضبطها من أجل تفادي وقوعها مرة أخرى سواء ممن يحاولون أن يقومون ببيع “المنتجات البترولية” بأسعار مخالفة، أو أي مخالفة تنتج من السائقين المخالفين للتعريفة المعلن عنه.

وأكد رئيس الوزراء إلى ضرورة الوصول إلى تعريفة محددة من أجل نقل البضائع، وأشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري السفير “أشرف سلطان” أن محافظ أسوان قد أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة عبر “الفيديو كونفراس” عن وصول نسبة خمسة وتسعين في المئة من خطوط النقل الداخلي بمحافظة أسوان أن نسبة الزيادة بها لا تتعدى نسبة خمسة عشر في المئة.

وقد أضاف أن المنتجات البترولية متوفرة بشكل كبير في جميع المحافظات والمستودعات، كما أوضح محافظ الأقصر إلى التعاون الذي تم مع محافظات التالية محافظة أسوان ومحافظة قنا ومحافظة البحر الأحمر والوادي الجديدة بخصوص تعريفة الخطوط المشتركة بين المحافظات.

وأكد السفير أشرف سلطان ان محافظ قنا قد أكد على ضرورة توحيد التعريفة في جميع المحافظات المجاورة، كما أكد محافظ سوهاج إلى تشكيل “غرفة عمليات بمحافظة قنا من أجل تلقي الشكاوى، والعمل على متابعة موقف توافر “المنتجات البترولية” إلى جانب تطبيق التعريفة الجديدة التي تتراوح ما بين خمسة عشر إلى عشرين في المئة.

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