«اليورو» يعيش أسوأ أسبوع في تاريخه منذ 2016

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اتجه اليورو ، أمس الجمعة ، نحو صوب أكبر خسارة أسبوعية تعرض لها ، خلال 19 شهرا ، وذلك بعد أن ذكر البنك المركزي الأوروبي ، بخلاف ما هو متوقع ، أنه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة ، عند مستويات قياسية منخفضة ، حتى منتصف العام المقبل .

ومن المقرر ، أن تنتهي هذا العام ، حزمة التحفيز الضخمة ، عن طريق شراء السندات ، التي ترجع إلى زمن الأزمة ، وتستهدف في الوقت ذاته ، تعزيز اقتصاد منطقة اليورو ، لكن أسعار الفائدة ، سوف تظل مستقرة ، حتى صيف العام 2019 على الأقل ، وذلك حسب ما قال ماريو دراجي ، رئيس البنك المركزي الأوروبي ، أول أمس الخميس .

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وكان اليورو ، ارتفع 0.1% في مقابل الدولار ، القوي على نطاق واسع ، لتسجل العملة الموحدة ، 1.1573 دولار . لكن العملة منخفضة 1.72% هذا الأسبوع ، ما يجعلها بصدد أكبر خسارة أسبوعية لها ، منذ نوفمبر في العام 2016 .

مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأمريكية ، ارتفع في مقابل سلة ، تضم 6 عملات رئيسية ، إلى 95.131 اليوم ، وهو أقوى مستوى له ، منذ 7 نوفمبر المنصرم ، وذلك بعد أن صعد 1% ، يوم الخميس الماضي .

العملة اليابانية. صعدت نحو 1% ، أمام نظيرتها اليابانية ، وذلك على مدار الأسبوع ، الذي لامست خلاله ، ذروة 3 أسابيع ، حين سجلت 110.850 ين ، وذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي ، « البنك المركزي الأمريكي » يوم الأربعاء الماضي .

وهبط الدولار الأسترالي ، 0.25% ، إلى 0.7458 دولار أمريكي ، وذلك بعد أن انخفض إلى أقل سعر ، خلال شهر ، عند 0.7454 دولار .