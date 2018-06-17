«المالية» توضح أسباب رفع أسعار المحروقات: «لم نكن لنتحمل أكثر من هذا»

Advertisements

علق وزير المالية ، الدكتور محمد معيط ، على قرار وزارة البترول والثروة المعدنية ، برئاسة الدكتور طارق الملا ، بشأن زيادة أسعار المحروقات ، الذي بدأ تطبيقه صباح أمس الجمعة ، في تمام الساعة التاسعة صباحا .

وقال الدكتور محمد معيط ، إن قرار تخفيض دعم المواد البترولية ، وما ترتب عليه من رفع أسعار المحروقات ، لم يكن منه مفر ، مضيفا : « أسعار البترول العالمية زادت ، ووصل سعر برميل النفط 80 دولارا ، وهو الأمر الذي أثر سلبا ، على الأوضاع المالية العامة للدولة ، وعرضها للخطر مرة أخرى » .

Advertisements

وأضاف وزير المالية ، أن تأخير قرار رفع أسعار المواد البترولية ، كان سوف يؤدي ، إلى زيادة العجز والزيادة ، بمقدار يزيد عن 50 مليار جنيه ، متابعا : « الدولة لن تستطيع ، الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي ، وتمويل حزم الحماية الاجتماعية ، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي نطالب بها ، وزيادة الاستثمارات » .

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية ، برئاسة المهندس طارق الملا ، أعلنت صباح يوم السبت ، أن مجلس الوزراء ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، أعلن موافقته ، على زيادة أسعار المواد البترولية ، بداية من صباح اليوم السبت ، الموافق 16 يونيو 2018 .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم بالأسعار الجديدة للمواد البترولية ، بعد موافقة الحكومة على زيادة الأسعار ، وهي كالتالي :

أولا : أسعار البوتاجاز :

– أسطوانة البوتاجاز المنزلية : 50 جنيها للأسطوانة الواحدة .

– أسطوانة الغاز التجارية : 100 جنيه للأسطوانة الواحدة .

ثانيا : أسعار البنزين :

– بنزين 95 : 7.75 قرش للتر الواحد .

– بنزين 92 : 6.75 قرش للتر الواحد .

– بنزين 80 : 5.50 قرش للتر الواحد .

ثالثا : أسعار االكيروسين :

5.50 قرش للتر الكيروسين الواحد .

رابعا : أسعار السولار :

5.50 قرش للتر الواحد .

خامسا : أسعار المازوت :

باقي الصناعات الأخرى : 3500 جنيه لطن المازوت الواحد ، مع ثبات أسعار الصناعات الغذائية ، والكهرباء ، والأسمنت .

سادسا : غاز تموين السيارات :

2.75 قرش للتر المكعب الواحد .