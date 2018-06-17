«النقل العام» ترفع تعريفة الركوب بعد تحريك أسعار المحروقات.. تعرف على قيمة الزيادة

منذ 1 ساعة أخبار الاقتصاد
«النقل العام» ترفع تعريفة الركوب بعد تحريك أسعار المحروقات.. تعرف على قيمة الزيادة
الحكومة توضح حقيقة زيادة سعر تعريفة أتوبيسات النقل العام ورفع الدعم عن المحروقات خلال الفترة المقبلة

رفعت هيئة النقل العام ، في محافظات القاهرة الكبرى ، تعريفة الركوب الخاصة بها ، وذلك بعد قرار وزارة البترول والثروة المعدنية ، برئاسة مصر طارق الملا ، زيادة أسعار المواد البترولية .

وجاءت قيمة تعريفة « الميني باص العادي » ، بـ4 جنيهات ، بدلا من 3 جنيهات ، و« الميني باص المزود بواي فاي » ، بـ4:15 جنيه ، بدلا من 3:50 جنيه .

وكذلك ، جاءت قيمة تعريفة « ميني باص المدن الجديدة » ، بـ5 جنيهات ، بدلا من 4:50 جنيه ، وتعريفة « الميني باص المميز مكيف واي فاي » ، بـ8 جنيهات ، بدلا من 7 جنيهات .

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية ، برئاسة المهندس طارق الملا ، أعلنت صباح يوم السبت ، أن مجلس الوزراء ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، أعلن موافقته ، على زيادة أسعار المواد البترولية ، بداية من صباح اليوم السبت ، الموافق 16 يونيو 2018 .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم بالأسعار الجديدة للمواد البترولية ، بعد موافقة الحكومة على زيادة الأسعار ، وهي كالتالي :

أولا : أسعار البوتاجاز :

– أسطوانة البوتاجاز المنزلية : 50 جنيها للأسطوانة الواحدة .

– أسطوانة الغاز التجارية : 100 جنيه للأسطوانة الواحدة .

ثانيا : أسعار البنزين :

– بنزين 95 : 7.75 قرش للتر الواحد .

– بنزين 92 : 6.75 قرش للتر الواحد .

– بنزين 80 : 5.50 قرش للتر الواحد .

ثالثا : أسعار االكيروسين :

5.50 قرش للتر الكيروسين الواحد .

رابعا : أسعار السولار :

5.50 قرش للتر الواحد .

خامسا : أسعار المازوت :

باقي الصناعات الأخرى : 3500 جنيه لطن المازوت الواحد ، مع ثبات أسعار الصناعات الغذائية ، والكهرباء ، والأسمنت .

سادسا : غاز تموين السيارات :

2.75 قرش للتر المكعب الواحد .