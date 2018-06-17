«النقل العام» ترفع تعريفة الركوب بعد تحريك أسعار المحروقات.. تعرف على قيمة الزيادة

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رفعت هيئة النقل العام ، في محافظات القاهرة الكبرى ، تعريفة الركوب الخاصة بها ، وذلك بعد قرار وزارة البترول والثروة المعدنية ، برئاسة مصر طارق الملا ، زيادة أسعار المواد البترولية .

وجاءت قيمة تعريفة « الميني باص العادي » ، بـ4 جنيهات ، بدلا من 3 جنيهات ، و« الميني باص المزود بواي فاي » ، بـ4:15 جنيه ، بدلا من 3:50 جنيه .

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وكذلك ، جاءت قيمة تعريفة « ميني باص المدن الجديدة » ، بـ5 جنيهات ، بدلا من 4:50 جنيه ، وتعريفة « الميني باص المميز مكيف واي فاي » ، بـ8 جنيهات ، بدلا من 7 جنيهات .

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية ، برئاسة المهندس طارق الملا ، أعلنت صباح يوم السبت ، أن مجلس الوزراء ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، أعلن موافقته ، على زيادة أسعار المواد البترولية ، بداية من صباح اليوم السبت ، الموافق 16 يونيو 2018 .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم بالأسعار الجديدة للمواد البترولية ، بعد موافقة الحكومة على زيادة الأسعار ، وهي كالتالي :

أولا : أسعار البوتاجاز :

– أسطوانة البوتاجاز المنزلية : 50 جنيها للأسطوانة الواحدة .

– أسطوانة الغاز التجارية : 100 جنيه للأسطوانة الواحدة .

ثانيا : أسعار البنزين :

– بنزين 95 : 7.75 قرش للتر الواحد .

– بنزين 92 : 6.75 قرش للتر الواحد .

– بنزين 80 : 5.50 قرش للتر الواحد .

ثالثا : أسعار االكيروسين :

5.50 قرش للتر الكيروسين الواحد .

رابعا : أسعار السولار :

5.50 قرش للتر الواحد .

خامسا : أسعار المازوت :

باقي الصناعات الأخرى : 3500 جنيه لطن المازوت الواحد ، مع ثبات أسعار الصناعات الغذائية ، والكهرباء ، والأسمنت .

سادسا : غاز تموين السيارات :

2.75 قرش للتر المكعب الواحد .