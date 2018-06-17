غدًا الاثنين 18/6/2018 .. بدء عودة محال الدواجن للعمل من جديد

Advertisements

ذكر رئيس شعبة الثروة الداجنة التابع للغرفة التجارية في القاهرة، الدكتور “عبدالعزيز السيد”، أن كافة المحال التجارية مغلقة بالكامل خلال هذه الفترة، وذلك بسبب إجازة عيد الفطر المبارك، ومن المقرر أن تعود معظم المحال إلى استئناف العمل من جديد بعد إنتهاء فترة الإجازة.

وخلال التصريحات الخاصة التي قام بها عبدالعزيز، فقد أشار إلى أسعار الدواجن اليوم والتي تتراوح في المزارع ما بين 25 وحتى 26 جنيه للكيلو، مضيفًا أن تلك الأسعار كانت قبل فترة عيد الفطر، مؤكدًا أن 50% من المحال التجارية سوف تستأنف عملها من جديد بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.

Advertisements

كما ذكر أيضًا خلال التصريحات، أن الفترة الحالية تشهد انتهار عدد من الأمراض الوبائية في البلاد، ولهذا فإن اتخاذ الحذر والحيطة يعتبر ضرورة، هذا بجانب ضرورة وجود خطة يتم من خلالها التصدي لتلك الأمراض منعًا لخسارة الكثير جراء انتشارها.

اقرأ أيضًا: