إليكم .. 6 مزايا تنفرد بها شهادات الاستثمار في البنك الأهلي المصري

منذ 1 ساعة أخبار الاقتصاد
إليكم .. 6 مزايا تنفرد بها شهادات الاستثمار في البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري

منذ منتصف الستينيات ويتميز البنك الأهلي المصري بتسويق وعرض شهادات الاستثمار، وتنقسم الشهادات في الإصدار إلى ثلاثة أقسام مختلفة تتلائم مع متطلبات جميع المدخرين.

وتتميز كلها بالخصائص التالية:

  1. لا يسمح بالتصرف فالشهادات لأنها اسمية ولا تقبل الرهن أو التصرف بأي شكل من الأشكال أو التحويل أو التداول.
  2. تعفى جوائزها وعوائدها وقيمتها من كل أنواع الدمغة والضرائب.
  3. يمكن شراء الشهادات بدون حد أقصى بمكاتب وفروع البنك الأهلي المصري الموجودة في كل أنحاء جمهورية مصر العربية.
  4. وأخيرًا لا يمكن الحجز على الشهادات ولا ما تمتلكه من جوائز أو عوائد إلا اذا تخطت 5000 جنيه مصري.
  5. فى حالة فقدان الشهادة أو تعرضها للسرقة أو التلف يستخرج بدل فاقد منها.
  6. الهيئات الاعتبارية الخاصة والعامة وما تتضمنة من صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال الخاص والعام و القطاع الحكومي وأيضاً شركات إعادة التأمين و التأمين يسمح لهم بتجديد وشراء شهادات الاستثمار “أ،ب”من خلال اتباع الشروط المطلوبة .