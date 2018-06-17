إليكم .. 6 مزايا تنفرد بها شهادات الاستثمار في البنك الأهلي المصري

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منذ منتصف الستينيات ويتميز البنك الأهلي المصري بتسويق وعرض شهادات الاستثمار، وتنقسم الشهادات في الإصدار إلى ثلاثة أقسام مختلفة تتلائم مع متطلبات جميع المدخرين.
وتتميز كلها بالخصائص التالية:
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- لا يسمح بالتصرف فالشهادات لأنها اسمية ولا تقبل الرهن أو التصرف بأي شكل من الأشكال أو التحويل أو التداول.
- تعفى جوائزها وعوائدها وقيمتها من كل أنواع الدمغة والضرائب.
- يمكن شراء الشهادات بدون حد أقصى بمكاتب وفروع البنك الأهلي المصري الموجودة في كل أنحاء جمهورية مصر العربية.
- وأخيرًا لا يمكن الحجز على الشهادات ولا ما تمتلكه من جوائز أو عوائد إلا اذا تخطت 5000 جنيه مصري.
- فى حالة فقدان الشهادة أو تعرضها للسرقة أو التلف يستخرج بدل فاقد منها.
- الهيئات الاعتبارية الخاصة والعامة وما تتضمنة من صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال الخاص والعام و القطاع الحكومي وأيضاً شركات إعادة التأمين و التأمين يسمح لهم بتجديد وشراء شهادات الاستثمار “أ،ب”من خلال اتباع الشروط المطلوبة .
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