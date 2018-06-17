شعبة الملابس: تراجع المبيعات بشكل ملحوظ خلال فترة عيد الفطر وما قبلها

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صرح رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة التابع للاتحاد للعام للغرف التجارية “يحيى زنانيري”، بأنخفاض مبيعات الفترة السابقة لعيد الفطر ومبيعات عيد الفطر المبارك عن المتوسط، وبالتالي فإن حركة المبيعات الضعيفة لم تتمكن من تحريك السوق بالشكل المطلوب.

وفى تصريحات خاصة قام رئيس شعبة الملابس بالأعلان عن توقعات حركة البيع في الأسواق، والتي من المحتمل أن تشهد حالة من الركود خاصة انتهاء عيد الفطر، إلا أنها ستعود إلى الانتعاش مرة أخري مع بداية الإعلان عن التخفيضات خلال نهاية الموسم.

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هذا وأضاف أيضًا توقعات الشعبة العامة للملابس الجاهزة والتي أشارت إلى ارتفاعات البنزين والسولار مؤكدة أن تلك الارتفاعات سوف تؤثر علي أسعار الملابس الخاصة ملابس الموسم الشتوي ويرجع هذا إلى تسعيرة معظم البضائع الصيفية الموجودة فى الأسواق خلال الفترة الحالية.

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