شعبة البن: الأسعار لن تتأثر كثيراً بسبب زيادة أسعار الوقود

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أعلن رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية “حسن فوزير” عن نفيه عن إدراج أي زيادة على أسعار البن بعد قرار وزارة البترول والثروة المعدنية الأخير الخاص بزيادة أسعار المنتجات البترولية.

وقد أكد رئيس شعبة البن قائلاً “أن الزيادة سوف تكون طفيفة جداَّ أن وجد”، وأضاف “إن استهلاك البن يشهد إقبال كبير من جانب الشباب بعد التنوع الذي شهده السوق المصري في الاستيراد وتنوع النكهات”.

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وقد أكد أن استهلاك السوق المصري من البن خلال عام 2017 قد بلغ حوالي أربعين ألف طن من البن، وكما أعلن عن توقعه بارتفاع الاستهلاك المحلي من البن من أربعين على خمسة وأربعين ألف طن من البن خلال العام الجاري 2018.

وأوضح حسن فوزير أن سعر طن البن يختلف على حسب “بلد المنشأ”، وأضاف أن البن اليمني هو الذي يتربع على عرش الأسعار حيث أنه الأعلى من حيث القيمة السعرية في السوق المصري يليه البن الكولومبي، يليه البن البرازيلي.

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