المالية تعلن عن زيادة المعاشات بنسبة 15%.. ورفع الأجور خلال يوليو القادم

Advertisements

أعلن وزير المالية محمد معيط عن زيادة المعاشات بنسبة تصل إلى خمسة عشر في المئة بحد أدنى مائة وخمسين جنيهاً إلى جانب العمل على رفع الحد الأدني للمعاش من خمسمائة جنيه مصر إلى سبعمائة وخمسين جنيه مصري، إلى جانب زيادة الأجور مع بداية شهر يوليو القادم لعام 2018.

وقد أشار وزير المالية قائلاً “أن الدولة المصرية حريصة على رفع حد الإعفاءات الضريبية على ضريبة الدخل من سبعة آلاف ومائتين شهرياً إلى ثمانية آلاف جنيه مصري، إلى جانب رفع حدود الخصم الضريبي على الدخل للجميع إلى نسب تصل إلى خمسة وثمانين في المئة”.

Advertisements

وأضاف محمد معيط أن جميع الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها في ضرائب الدخل سوف تكلف “الخزانة العامة” ما يقارب من ستين مليار جنيه مصري، وأشار إلى توجيه جزء من ذلك الوفر المالي إلى العمل على تعزيز “شبكة الحماية الاجتماعية” لمحدودي الدخل وكذلك سوف يتم توجيه جزء إلى خدمات التعليم والصحة.

وأكد الوزير قائلاً “أن وفرات ترشيد دعم الطاقة يعاد توجيهها إلى زيادة الأجور التي سوف ترتفع من أول شهر يوليو القادم بنسبة سبعة في المئة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعشرة في المئة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مما سوف عمل على زيادة المرتبات بحد أدنى مائتين وخمسة وستين جنيه للدرجة السادسة”.

وأكد أن الزيادة سوف تزيد على حسب الدرجات الوظيفية الأخرى، وهو ما سيؤدي إلى رفع حجم الإنفاق على الأجور من خلال الموازنة العامة للدولة من مائتين وأربعين مليار جنيه مصري إلى مائتين وسبعين مليار جنيه مصري بزيادة تقدر بحوالي ثلاثين مليار جنيه مصري خلال العام المالي الجاري.

أقرا المزيد بالأرقام.. قيمة العلاوة الدورية والاستثنائية للعاملين في الدولة وأصحاب المعاشات