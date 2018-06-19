المالية تعلن عن تراجع إيرادات الموازنة العامة خلال 7 أشهر

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أعلنت وزارة المالية المصرية عن تراجع الإيرادات الأخيرة في الموازنة العامة للدولة المصرية إلى 61,6 مليار جنيه مصري خلال سبعة أشهر مقابل قيمة 74,6 مليار جنيه مصري في نفس الفترة خلال العام الماضي له بفارق ثلاثة عشر مليار جنيه مصري.

وقد أعلن التقرير الصادر عن وزارة المالية المصرية أن “عوائد المحلية قد بلغت ما يقارب من 28,5 مليار جنيه مصري خلال شهر يوليو حتى شهر يناير من العام الحالي 2018، إذا ما تم مقارنتها بنفس الفترة من العام السابق 2017 حيث سجلت ما يقارب من 50,33 مليار جنيه مصري”.

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وقد سجلت “حصيلة التحويلات الاختيارية” ما يقارب من ثلاثمائة وخمسة وعشرين مليون جنيه مصري في مقابل ثلاثمائة وسبعة مليون خلال الفترة من شهر يوليو حتى شهر يناير من العام السابق 2017.

وقد تم الإعلان عن “حصيلة التعويضات والغرامات” تبعاً لتقرير وزارة المالية أنها سجلت ما يقارب من مائتين وثمانية مليون جنيه إذا ما تم مقارنتها خلال السبع أشهر الأولى من عام 2017 حيث سجلت ما يقارب 1,41 مليار جنيه مصري.

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