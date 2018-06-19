إقامة مدينة صناعية عالمية تركية بمصر خلال عام 2019

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في إطار التعاون القائم بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك والتي تضمن حوالي 800 عضو من رجال الأعمال تسعين منهم فقط أتراك وباقي الأعضاء مصريين تقرر إقامة مدينة صناعية عالمية تركية بالدولة المصرية خلال العام القادم 2019.

حيث أكد “أتيلا أتاسفين” رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك “تومياد” عن استفادة ما يقارب من مليون مواطن مصري من حجم الاستثمارات التركية داخل الأراضي المصرية بطريقة غير مباشرة وبطريقة مباشرة.

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وقد أعلن “موقع روسيا اليوم” أن “أتيلا أتاسفين” قد أوضح أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك قد قامت بإطلاق مبادرة تحت عنوان “هيا نصنع معاً” خلال شهر نوفمبر الماضي، وسوف يظهر صدى تلك المبادرة خلال وقت قريب مع تدشين “مدينة صناعية عالمية” على الأراضي المصرية خلال العام القادم 2019.

وأكد قائلاً “أن هناك اتجاهاً لتدشين مدينة صناعية عالمية داخل الأراضي المصرية، وأن جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك تقوم خلال الفترة الراهنة بإعداد دراسة جدوى لذلك المشروع، لذلك طلبنا مليون متر من هيئة التنمية الصناعية والتي أعلنت عن ترحيبها بالفكرة، وقد طلبوا تطويرها وزيادة مساحتها”.

وقد أعلن عن بدء تنفيذ مشروع إقامة المدينة الصناعية العالمية في مصر بشكل فعلي سوف يكون خلال بداية العام الجديد 2019، حيث أعلن قائلاً “تلقينا طلبات كثيرة من رجال الأعمال للشراكة، وسوف يكون للمستثمر ما يقارب من خمسمائة متر كبداية”.

ويجدر هنا الإشارة أن جمعية رجال الأعمال المصريين والأتراك قد تم تأسيسها خلال عام 2003 عبر اثنين وعشرين رجل أعمال، وحالياً يفوق عدد أعضائها الثمانمائة عضو، تسعين عضو منهم أتراك وباقي الأعضاء مصريين، يديرون شركات يصل إجمالي استثماراتها ما يقارب من ثماني مليارات دولار.

وتقود الدولة المصرية على تقديم تسهيلات للمستثمرين حيث أن الحكومة المصرية لديها وعي بأن المستقبل في الصناعة والتصنيع وأن المشكلات الاقتصادية لن تحل إلا عن طريق تطوير الصناعة وتنميتها، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وجمهورية مصر العربية ما يقارب من 4,176 مليار دولار خلال عام 2016.

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