ارتفاع أسعار النفط العالمية قبيل اجتماع أوبك بسبب تهديدات الصين لأمريكا

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ارتفعت أسعار النفط العالمية قبيل اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” بسبب التهديدات الصينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شهدت أسواق النفط العالمية موجة من التقلبات في الأسعار.

وقد خفض العديد من المتعاملون في سوق النفط توقعاتهم للقدر المتوقع أن تقوم أوبك بزيادة إنتاجها من النفط خلال الوقت الراهن إلى جانب قلق العديد من المستثمرين بسبب الخلافات التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

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وقد سجل سعر خام النفط الأمريكي الخفيف أدنى مستوى له منذ شهرين حيث سجل 63,59 دولاراً للبرميل الواحد خلال تعاملاته اليوم، ولكنه تعافى ليرتفع بنسبة تسعة وسبعين سنتاً في التسوية ليصل إلى 65,85 دولار لبرميل النفط الواحد.

وقد سجل سعر خام القياس العالمي “مزيج برنت” 1,90 دولار أمريكي ليسجل 75,34 دولار لبرميل النفط الواحد، كما اتسع الفارق ين الخام الأمريكي ومزيج برنت إلى 9,75 دولار أمريكي لبرميل بعد أن ضاف الفارق بينهم يوم الجمعة الماضية.

وقد قامت الدولة الصينية بفرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أشارت أن ذلك ضمن خططها لفرض رسوم على واردات الخام، وقد أعلن التجار أن تلك الإجراءات سوف تؤدي إلى زيادة كميات النفط الصخري الأمريكي والتي لا تجد مشترين لها.

وأضاف التجار أن تلك الكميات من النفط سوف تجد طريقها في نهاية المطاف إلى أماكن أخرى غير الأسواق الصينية حيث أن الأسعار قد تتعرض إلى بعض من الضغوط، وسوف تقوم منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك بعقد اجتماع في العاصمة النمسا فيينا يوم الثاني والعشرين من شهر يونيو القادم من أجل اتخاذ العديد من القرارات بشأن “سياسة إنتاج النفط” مما سوف يدفع بكلا من المملكة العربية والسعودية والدولة الروسية بزيادة إمدادات النفط.

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