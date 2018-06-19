ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الصينية

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هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديده بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات الدولة الصينية بقيمة تصل إلى مائتين مليار دولار أمريكي.

وقد نقلت الشبكة الأمريكية “سي إن إن” في بيان صادر عن الرئيس الأمريكي منذ وقت قليل قوله “طلبنا من الممثل التجاري الأمريكي في الدولة الصينية أن يتم تحديد المنتجات الصينية التي تخضع للتعريفات الجديدة، وسوف تكون تلك الخطوة انتقاماً للقرار الصيني برفع الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية بقيمة سجلت خمسين مليار دولار”.

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وتابع بيان شبكة سي إن أن “بعد اكتمال الإجراءات القانونية، سوف تدخل تلك الرسوم حيز التنفيذ إذا رفضت الصين تغيير ممارساتها الاستفزازية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا أصرت أيضا على المضي قدماً في التعريفات الجديدة التي قد تم الإعلان عنها خلال الفترة الأخيرة”.

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