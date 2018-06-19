البنوك تستأنف عملها اليوم بعد إجازة عيد الفطر

منذ 2 ساعتين أخبار الاقتصاد
البنوك تستأنف عملها اليوم بعد إجازة عيد الفطر
البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء التاسع عشر من شهر يونيو الجاري لعام 2018، عن استئناف عمل البنوك المصرية اليوم بعد إجازة استمرت لمدة خمس أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقد عمل “الجهاز المصرفي المصري” عبر العديد من فروعه المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية على تغذية “ماكينات الصراف الآلي ATM” بأوراق النقد من أجل العمل على تلبية احتياجات العملاء خلال فترة عيد الفطر المبارك.

كما قام البنك المركزي بتدشين غرفة عمليات من أجل متابعة البنوك المصرية وفروعها بشأن العمل على تنظيم الخدمة المقدمة إلى المواطنين المصريين والعمل على تأمين مقار البنوك خلال عطلة عيد الفطر المبارك بالتعاون مع الجهات المعنية داخل الدولة المصرية.

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