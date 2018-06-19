كندا تدرس الخيارات المتاحة لدعم قطاع السيارات بسبب التهديدات الأمريكية

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أعلن وزير اتحادي بارز قائلاً “أن كندا تدرس جميع الخيارات المتاحة بما في ذلك العمل على تقديم مساعدات مالية لقطاع السيارات، من أجل التكيف مع الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة”.

وتأتي تلك الخطوات على الرغم من تشكك المسؤولين داخل كندا في أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تقوم بتنفيذ تهديدها بفرض الإجراءات العقابية ضد الصين، وقد أعلن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي خلال شهر مايو السابق لعام 2018 عن فرض رسوم جمركية بقيمة تصل إلى خمسة وعشرين في المائة على السيارات المصنعة في الخارج.

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وقد تسببت تلك التصريحات في ضرر اقتصادي كبير على الدولة الكندية، وقد أعلن نافديب بينز وزير الابتكار الكندي قائلاً “نبحث جميع الخيارات.. رؤيتنا هي أنه إذا اتخذ أي إجراء من مثل هذا النوع سندعم عمالنا”.

وأكد الوزير الكندي “أن الرسالة التي أبعث بها لعمال قطاع السيارات هي أننا مستعدون للدفاع عنكم”، ويجدر هنا الإشارة أن دعم فاتورة قطاع صناعة السيارات الكندية قد تصل إلى مليارات الدولارات تبعاً لحجم الدعم الحكومي الكندي لذلك القطاع الذي يعمل به ما يقارب من خمسمائة ألف شخص بشكل غير مباشر وبشكل مباشر.

وتساهم صناعة السيارات الكندية في الاقتصاد الكندي بما يصل إلى ثمانين مليار دولار كندي أي ما يعادل ستين مليار ونصف مليار دولار أمريكي بشكل سنوي.

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