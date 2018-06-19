قريبا.. مدينة صناعية عالمية في مصر بالتعاون مع تركيا

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قال أتيلا أتاسفين ، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك « تومياد » ، أمس الإثنين ، إن نحو مليون مصري ، يستفيدون من حجم الاستثمارات التركية في مصر ، وذلك بطريقة مباشرة ، أو غير مباشرة .

ولفت رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك ، إلى أن « تومياد » ، أطلقت مبادرة تحت عنوان ، « هيا نصنع معا » ، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي ، وتابع : « سوف يظهر صداها قريبا ، مع تدشين مدينة صناعية عالمية في مصر ، خلال العام 2019 » ، وذلك بحسب ما ذكر ، موقع « روسيا اليوم » الإخباري .

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وأضاف أتيلا أتاسفين ، أن هناك اتجاها لتدشين مدينة صناعية عالمية في مصر ، موضحا أن « تومياد » ، تعد حاليا دراسات جدوى : « طلبنا مليون متر من هيئة التنمية الصناعية في مصر ، والتي رحبت بدورها بالفكرة ، وطلبت تطويرها وزيادة المساحة » .

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك ، أن المشروع سوف يبدأ فعليا ، في العام 2019 ، وزاد : « تلقينا طلبات كثيرة من رجال الأعمال للشراكة ، وسوف يكون للمستثمر نحو 500 متر كبداية » .

جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين « تومياد » ، تأسست في العام 2003 ، عن طريق 22 رجل أعمال ، وحاليا يزيد عدد أعضائها ، عن 800 عضو ، بينهم 90 فقط من تركيا ، والباقي من مصر ، يديرون شركات يبلغ إجمالي استثماراتها ، نحو 8 مليارات دولار .

من جانبها ، تقدم الحكومة المصرية ، تسهيلات للمستثمرين ، حيث إن لديها وعيا ، بأن المستقبل في التصنيع ، وأن المشكلات الاقتصادية لا مفر منها ، إلا بتطوير الصناعة ، كونها سبيلا لازدهار مصر .

يذكر أن حجم التبادل التجاري ، بين مصر وتركيا ، بلغ نحو 4.176 مليار دولار ، خلال العام 2016 ، في مقابل 4.341 مليار دولار ، خلال العام 2015 ، وذلك وفقا لبيانات ، وزارة التجارة والصناعة المصرية .