تراجع مبيعات العرب تهبط بمؤشرات البورصة في منتصف جلسة اليوم

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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية كافة ، في منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، مدفوعة بضغوط بيعية ، من المستثمرين العرب ، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، بنسبة 0.19% ، في الوقت الذي مالت فيه تعاملات المصريين والأجانب ، نحو الشراء .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، هبط بنسبة 1.14% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.40% ، أما مؤشر « إيجي إكس 20 » ، فانخفض بنسبة 0.65% .

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فارتفع بنسبة 0.19% ، في الوقت الذي هبط فيه مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.11% ، بينما صعد مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.05% .

وكانت البورصة المصرية ، افتتحت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك في أولى الجلسات ، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.05% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.29% ، وقفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.09% .

وكذلك ، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، بنسبة 0.41% ، كما ارتفع مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.25% .